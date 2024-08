Veja os assuntos de física mais cobrados nos vestibulares

Com a proximidade do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e de outros vestibulares, é importante intensificar os estudos, dando especial atenção às disciplinas importantes, como a física. Isso porque uma boa nota nessa matéria pode ser decisiva para garantir a aprovação e alcançar uma excelente pontuação.

Em meio a tantas fórmulas e conteúdos, o especialista e professor de física do Colégio Imaculado Coração de Maria, Diogo Souza, lista os assuntos que sempre marcam presença nas provas e dá algumas dicas de estudo. Veja abaixo!

1. Circuitos elétricos

Para uma boa preparação é importante revisar as Leis de Ohm e potência. Compreenda bem a relação entre tensão (diferença de potencial, DDP), resistência e corrente. Nas questões de consumo de energia, é essencial entender a relação com a potência, a qual é a corrente multiplicada pela DDP (tensão) do circuito.

2. Associações de resistores

O professor também destaca que questões envolvendo circuitos em série e em paralelo são frequentes. Por isso, vale a pena ter o conteúdo em mente. Lembre-se: na associação em série, a corrente é sempre a mesma e a DDP se divide entre os elementos. Já na associação em paralelo, a corrente se divide enquanto a DDP permanece a mesma. Em resumo: em série, a corrente se mantém constante e a DDP se divide; em paralelo, a DDP é constante e a corrente se divide entre os elementos do circuito.

É importante focar na qualidade dos estudos para as provas (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)

Como estudar melhor?

Os conceitos citados anteriormente são frequentemente abordados nas provas de vestibular, e a compreensão desses princípios é essencial para resolver as questões de forma eficaz. No entanto, mais do que estudar em quantidade, é preciso focar na qualidade. Por isso, como dica bônus, o professor do ressalta algumas técnicas para melhorar os estudos:

Revisão constante dos principais conceitos e fórmulas é essencial;

Resolver muitos exercícios de provas anteriores ajuda a se familiarizar com os conteúdos da prova;

Vale a pena combinar um grupo de estudos com os colegas, assim um ajuda o outro a aprender e a manter a constância;

Em alguns casos, aulas extras também colaboram com a aprovação.

Por Adriana Fernandes