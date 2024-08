5 receitas deliciosas de bebidas quentes para o inverno

As bebidas quentes são uma excelente maneira de aquecer o corpo e confortar a alma durante o inverno. Elas vão além de simplesmente oferecer calor; são ricas em sabores e aromas que evocam uma sensação de bem-estar. Desde o clássico chocolate quente, que mistura o doce do chocolate com a cremosidade do leite, até o sofisticado chai latte, com sua combinação de especiarias aromáticas, elas proporcionam um momento de prazer e relaxamento em meio ao frio.

A seguir, veja 5 receitas de bebidas quentes para o inverno!

Chai latte

Ingredientes

200 ml de água

1 pedaço de gengibre fatiado

fatiado 1 canela em pau

4 cravos-da-índia

4 vagens de cardamomo levemente amassadas

2 anises-estrelados

2 colheres de chá de chá preto

1 xícara de chá de leite

Mel a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque a água, o gengibre, a canela, os cravos-da-índia, os anises-estrelados e o cardamomo. Leve ao fogo médio e deixe ferver por 10 minutos. Adicione o chá preto e ferva por 3 minutos. Reduza o fogo e adicione o leite. Aqueça a mistura, mas evite ferver. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

Chocolate quente cremoso

Ingredientes

500 ml de leite integral

2 colheres de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de amido de milho

2 colheres de sopa de açúcar

100 g de chocolate meio amargo picado

meio amargo picado 1/2 colher de chá de essência de baunilha

Modo de Preparo

Em uma panela, misture o cacau em pó, o amido de milho e o açúcar. Adicione lentamente o leite à mistura de cacau, mexendo constantemente para garantir que os ingredientes secos se dissolvam completamente. Leve a panela ao fogo médio, mexendo continuamente até que a mistura comece a engrossar. Reduza o fogo e adicione o chocolate meio amargo, mexendo até que esteja completamente derretido e a mistura esteja homogênea. Adicione a essência de baunilha. Deixe ferver. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Cappuccino caseiro

Ingredientes

200 ml de café forte

forte 1/2 xícara de chá de leite integral

Açúcar a gosto

Canela em pó para polvilhar

Modo de Preparo

Aqueça o leite em uma panela, em fogo médio, até começar a soltar vapor, mas não deixe ferver. Use um espumador de leite para criar a espuma. Despeje o café em uma xícara. Com uma colher, segure a espuma e despeje o leite sobre o café, garantindo que a espuma fique no topo. Adoce com açúcar e mexa delicadamente. Polvilhe com um pouco de canela em pó para um toque extra de sabor. Sirva em seguida.

Ponche de frutas quente (Imagem: Vera Prokhorova | Shutterstock)

Ponche de frutas quente

Ingredientes

1 litro de suco de maçã integral

1 xícara de chá de suco de laranja

1/2 xícara de chá de suco de cranberry

1 canela em pau

em pau 3 cravos-da-índia

4 vagens de cardamomo levemente amassadas

2 anises-estrelados

1 laranja cortada em rodelas

1 maçã cortada em fatias

2 colheres de sopa de mel

Modo de Preparo

Em uma panela grande, coloque os sucos, as especiarias e as frutas. Adicione o mel e mexa até dissolver. Leve a mistura ao fogo médio e aqueça até quase ferver. Reduza o fogo e deixe cozinhar em fogo baixo por 15 minutos, permitindo que as frutas e especiarias liberem seus sabores. Sirva em seguida.

Choconhaque

Ingredientes

500 ml de leite integral

100 g de chocolate meio amargo picado

meio amargo picado 2 colheres de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de açúcar

60 ml de conhaque

Raspas de chocolate para decorar

Modo de Preparo

Em uma panela, aqueça o leite em fogo médio até começar a soltar vapor, mas sem ferver. Adicione o chocolate picado e o cacau em pó. Mexa constantemente até que o chocolate esteja completamente derretido e a mistura esteja bem incorporada. Adoce com o açúcar, mexendo bem. Retire a panela do fogo e adicione o conhaque. Mexa para combinar. Sirva quente e decore as canecas com raspas de chocolate.