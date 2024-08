5 dicas de escrita criativa para usar na redação do Enem

Para muitos estudantes, a redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é um dos maiores desafios da prova. Com uma estrutura específica e a necessidade de desenvolver um texto claro, coerente e bem-argumentado, a prática da escrita criativa pode ser um grande diferencial na preparação.

Ao contrário do que muitos pensam, essa técnica não é algo atrelado apenas aos artistas e ao universo da literatura. A escrita criativa ajuda a desenvolver capacidades fundamentais para quem deseja redigir um bom texto, já que ela nada mais é do que a habilidade de discorrer sobre variados assuntos com propriedade e coesão, chamando a atenção do leitor e fazendo-o ler o conteúdo do começo ao fim.

A prática regular da escrita criativa melhora a fluidez do texto, a clareza das ideias e a capacidade de argumentação, elementos cruciais para atingir uma boa nota na redação. Patricia Tenório, escritora e professora de Escrita Criativa, compartilha 5 dicas para ajudar os estudantes. Confira!

1. Não espere a inspiração chegar

É comum acreditarmos que os melhores textos que produziremos serão apenas frutos dos nossos grandes momentos de inspiração. Mas, ao contrário do que nos mostram os desenhos animados, nem sempre uma lâmpada mágica surgirá na nossa cabeça indicando uma boa ideia.

A escrita criativa não depende de inspiração. Ela é um esforço constante, que exige mais disciplina do que uma ideia incrível. Tendo isso em mente, é mais fácil organizar as ideias para a execução da redação e ter um bom planejamento para responder às questões da prova dentro do tempo permitido.

2. Exercite a escrita

Escrever todos os dias, mesmo que seja apenas um parágrafo, ajuda a aprimorar a habilidade de expressão e a organizar de forma clara e coesa as ideias. A prática constante é a chave para melhorar a qualidade do texto e fugir da tão temida página em branco.

Aprender a descrever situações e emoções de forma vívida torna o texto mais impactante (Imagem: CandyBox Images | Shutterstock)

3. Utilize técnicas narrativas

Aprender a “mostrar, não contar” é uma técnica valiosa da escrita criativa que pode ser aplicada na redação. Descrever situações e emoções de forma vívida torna o texto mais impactante e atraente para o leitor.

4. Busque inspiração ao seu redor

Passe a observar as pessoas e os acontecimentos ao seu redor, isso lhe trará novas perspectivas sobre o mundo. Leia diferentes estilos de escrita, como contos, crônicas e poesias. Isso ajudará a enriquecer seu vocabulário e a desenvolver uma escrita mais versátil e criativa, essencial para abordar diferentes temas na hora da prova. Afinal, sempre seremos pegos de surpresa pelo tema escolhido para a redação.

5. Não tenha medo de revisar o texto

É muito raro que um texto fique bom na primeira vez que o escrevemos. Não dá para se tornar um grande escritor de uma hora para outra. O que podemos fazer é nos superar constantemente. Desta forma, tanto na escrita criativa quanto na redação do Enem, a revisão é uma etapa crucial. Releia seu texto, corrija erros gramaticais e melhore a estrutura das frases para garantir o entendimento do leitor. Não tenha medo de usar e abusar da folha de rascunho, uma boa redação é o resultado de várias revisões.

Por Felipe Sá