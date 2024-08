Levar o cachorro para passear é uma atividade importante para a vida do animal e deve ser realizada regularmente. Mais do que simplesmente ir ao banheiro, as caminhadas externas também são uma oportunidade para o pet gastar energia, além de ajudar na prevenção de doenças físicas e mentais.

“Com a população vivendo verticalmente, sem espaço suficiente para os cães se exercitarem, o passeio se torna primordial”, explica a veterinária Caroline Moretti, sócio-fundadora e diretora-geral do Grupo Vet Popular.

Abaixo, confira 5 benefícios dos passeios para os cachorros!

1. Exercício físico

Os passeios são importantes porque ajudam a manter o cachorro com um peso saudável, fortalecem os músculos e articulações e melhoram a saúde cardiovascular. Além disso, a atividade física regular ajuda a prevenir a obesidade e doenças relacionadas como diabetes e problemas cardíacos.

“Assim como a obesidade é um agravante para o surgimento de inúmeras doenças em humanos, ela afeta a qualidade de vida dos pets, pode causar comorbidades e não deve ser menosprezada”, alerta Walérya Mendonça, veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera.

2. Estimulação mental

Durante os passeios, os cachorros são expostos a novos cheiros, sons e visuais. Essas novidades ajudam a estimular o cérebro do animal e a evitar o tédio e comportamentos destrutivos em casa. Além disso, a atividade física e a exposição a ambientes externos ajudam a liberar hormônios do bem-estar. Isso reduz a ansiedade e o estresse, promovendo um comportamento mais calmo e relaxado.

3. Socialização

Os passeios permitem que os cachorros interajam com outros cães e pessoas, ajudando a desenvolver habilidades sociais e a reduzir o medo e a agressividade. “Os passeios para socialização com humanos e outros animais são essenciais para a saúde mental e ocupação do tempo ocioso; em média, três vezes ao dia com intervalo de 10 a 15 minutos”, explica a veterinária Rammana Silva.

Os passeios são uma excelente forma de reforçar o treinamento de obediência (Imagem: Hrecheniuk Oleksii | Shutterstock)

4. Treinamento de comportamento

Passear é uma excelente oportunidade para reforçar e colocar em prática os treinamentos de obediência, como andar na coleira sem puxar, sentar e esperar. Além disso, também ajuda a melhorar a disciplina e comunicação entre cão e tutor.

“O adestramento é realizado não só para trabalhar problemas de comportamento, mas também para ensinar o cão como que nós, humanos, gostaríamos que ele se comportasse em diferentes situações”, afirma Camila Hermes, médica-veterinária e adestradora.

5. Sensação de rotina

Os passeios diários proporcionam uma sensação de rotina e segurança para os cachorros, contribuindo para seu bem-estar geral. A constância e a previsibilidade das caminhadas ajudam a reduzir a ansiedade e promover um comportamento mais estável e feliz.

“Deixamos os pets menos ansiosos, menos agitados, quando a rotina deles é mantida, quando o pet sabe o que vai acontecer, e suas necessidades são atendidas. Qualquer mudança em seu dia a dia aumenta a ansiedade e, assim, ele fica mais agitado”, explica a veterinária Caroline Moretti.