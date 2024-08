5 vitaminas caseiras para aumentar o consumo de frutas

As frutas são indispensáveis em qualquer dieta. Repletas de vitaminas, nutrientes e fibras, elas oferecem diversos benefícios para o corpo, incluindo o bom funcionamento do intestino, redução do colesterol ruim e prevenção de infecções. Além de todos esses benefícios, elas não têm calorias em excesso, logo, podem ser combinadas e harmonizadas em várias preparações saudáveis, como as vitaminas.

Por isso, abaixo, confira como preparar algumas opções deliciosas dessa bebida para aumentar a variedade de frutas no seu cardápio!

Vitamina de kiwi e hortelã

Ingredientes

2 kiwis descascados

descascados 1 banana descascada e picada

1 punhado de folhas de hortelã

1/2 xícara de chá de leite gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Vitamina de morango com banana

Ingredientes

1 banana descascada e picada

descascada e picada 1/5 xícara de chá de morango

2 colheres de sopa de leite em pó

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de coco com maracujá

Ingredientes

Polpa de 1 coco picado

200 ml de água de coco gelada

200 ml de leite de coco

150 ml de suco de maracujá natural

natural Açúcar a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.

Vitamina de maçã com canela (Imagem: nblx | Shutterstock)

Vitamina de maçã com canela

Ingredientes

4 maçãs descascadas e picadas

700 ml de leite integral gelado

gelado 1 banana descascada e picada

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de amora

Ingredientes

120 g de amora

500 ml de leite gelado

2 colheres de sopa de açúcar

200 ml de iogurte natural

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e sirva em seguida.