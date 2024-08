5 benefícios da babosa e como usá-la com segurança

A babosa, também conhecida como aloe vera, é uma planta suculenta amplamente reconhecida por suas propriedades medicinais e cosméticas. Suas folhas carnudas contêm um gel transparente rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, que é amplamente utilizado no cuidado pessoal e de beleza.

Veja, abaixo, 7 benefícios da babosa e como usá-la com segurança!

1. Hidratação da pele

Por ter 99% de água, o gel de babosa oferece uma hidratação profunda, auxiliando no alívio de sintomas de pele seca, irritações e até mesmo queimaduras solares. Além disso, ele é rico em polissacarídeos que criam uma camada protetora sobre a pele, ajudando a reter a umidade e proporcionando uma sensação de frescor e suavidade.

“O gel de babosa é amplamente reconhecido por suas propriedades cicatrizantes e hidratantes. Ele pode auxiliar na redução da inflamação, acalmando a pele após queimaduras solares leves, por exemplo. Além disso, a aplicação regular pode contribuir para uma hidratação profunda e melhorar a textura da pele, porém ele deve ser tratado como um aliado a outros produtos mais eficazes, e não como a solução”, explica a dermatologista Dra. Isadora Rosan.

2. Propriedades anti-inflamatórias

A babosa possui propriedades anti-inflamatórias que a tornam eficaz para ajudar no alívio de dores associadas a condições como artrite e picadas de insetos. Compostos presentes na planta, como o ácido salicílico, ajudam a reduzir a inflamação ao inibir as reações químicas que causam inchaço e dor. A aplicação tópica do gel pode, desse modo, aliviar o desconforto, diminuindo o inchaço e promovendo a circulação sanguínea na área afetada.

3. Ajuda no tratamento da acne

As propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias da babosa ajudam a combater as bactérias que causam a acne, enquanto o ácido salicílico desobstrui os poros e ajuda a prevenir o surgimento de novas espinhas.

Além disso, essas propriedades reduzem a vermelhidão e o inchaço, promovendo a cicatrização das lesões sem causar irritação. Os antioxidantes também contribuem para acelerar o processo de cicatrização, ajudando a reparar a pele de forma mais eficaz.

“A acne é um distúrbio dos folículos pilosos e das glândulas sebáceas que apresenta conteúdo bacteriano nas pústulas e tem relação com alterações hormonais”, diz a Dra. Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS.

O gel de babosa ajuda a nutrir o cabelo (Imagem: LN team | Shutterstock)

4. Apoia a saúde capilar

As vitaminas A, C e E, juntamente a minerais como zinco e magnésio, além das enzimas presentes na babosa, ajudam a nutrir o couro cabeludo e a melhorar a circulação sanguínea, que contribui para o crescimento de novos fios. Além disso, a aplicação do gel também hidrata os cabelos.

5. Ação antienvelhecimento

Rica em antioxidantes como as vitaminas C e E, a babosa ajuda a combater os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento precoce. “Os sinais [de envelhecimento] mais comuns são as manchas solares, mas podemos listar muitos outros, como flacidez, olheiras, bolsas palpebrais e queratoses (chamadas popularmente de ‘verrugas’)”, explica a dermatologista Dra. Mônica Aribi, sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Como fazer o uso da babosa com segurança

A babosa oferece muitos benefícios para os cuidados pessoais, mas é essencial utilizá-la com precaução. Por isso, realize um teste em uma pequena área da pele antes de aplicá-la em locais maiores para evitar irritações ou consulte um médico.

“Embora a babosa seja geralmente segura para uso tópico, algumas pessoas podem ser sensíveis a ela, causando irritação. Além disso, evite o uso interno da planta, pois pode causar efeitos adversos. Sempre busque orientação médica antes de adotar novos produtos em sua rotina de cuidados com a pele”, ressalta a dermatologista Dra. Isadora Rosan.