3 formas de usar o alho e seus benefícios para a saúde

O alho, um ingrediente presente em diversas cozinhas ao redor do mundo, é muito mais do que um simples tempero. Com uma rica composição nutricional e propriedades medicinais, ele se destaca como um alimento funcional, capaz de trazer diversos benefícios para a saúde – tanto é que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo de 2 g a 5 g de alho cru por dia.

Por isso, Fábia Carolina Resende, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, mostra como é possível consumir o alho e seus benefícios para a saúde. Confira!

1. Cru

É a forma mais eficaz para aproveitar todos os seus benefícios, podendo ser adicionado a saladas, molhos e outros preparos.

2. Cozido

O alho pode ser utilizado em receitas como refogados, sopas e molhos. Porém, é importante cozinhá-lo em baixas temperaturas para preservar seus nutrientes.

3. Em cápsulas

O alho em cápsulas é uma opção prática para quem não gosta do sabor ou deseja uma dose mais concentrada.

O alho tem propriedades terapêuticas que podem ajudar a combater doenças cutâneas (Imagem: ramlink_stone | Shutterstock)

Benefícios do alho para a saúde

Segundo Fábia Carolina Resende, o alho é um dos alimentos mais estudados, e a alicina, um dos seus principais componentes ativos, demonstra propriedades terapêuticas contra diversos tipos de doenças. Entre elas, a profissional lista:

Câncer;

Doenças cardíacas;

Hipertensão arterial;

Diabetes;

Doenças cutâneas (devido aos seus efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios);

Hipoglicemiantes (redução do colesterol e triglicérides).

“Além disso, tem efeitos antimicrobiano, antiviral e antifúngico (contra candidíase em mulheres)”, destaca a especialista.

Cuidados ao consumir o alimento

Embora seja seguro para a maioria das pessoas, o consumo excessivo de alho pode causar alguns efeitos colaterais, como azia, gases e mau hálito. Pessoas com problemas de coagulação sanguínea, que fazem uso de anticoagulantes ou estão se preparando para uma cirurgia devem consultar um médico antes de aumentar o consumo do alimento.

Por Nicholas Montini Pereira