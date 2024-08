4 ocasiões para utilizar o moletom no inverno

Embora o moletom seja muito querido nos dias frios do inverno, ainda persiste a ideia de que ele só serve para momentos de descanso em casa ou para compromissos informais. Contudo, é hora de deixar essa visão de lado e descobrir como usá-lo em diversas situações!

“Quando combinado com as peças certas, o moletom pode ser utilizado nas mais diversas ocasiões, saindo de uma peça básica para um look elegante, estiloso e, principalmente, confortável”, diz Samanta Giampá, gerente de estilo da Caedu.

Por isso, a seguir, ela apresenta algumas formas de encontrar equilíbrio para utilizar o moletom em qualquer ambiente. Confira!

1. Trabalho

Em ambientes corporativos, é comum que o moletom seja visto como uma peça informal e inapropriada. Todavia, ao escolher as roupas complementares certas, é possível usá-lo com elegância. “Optar por moletons lisos ou com estampas básicas é a chave para manter a estética mais profissional. Além disso, utilizá-los com terceiras peças, como blazers, pode ser uma boa solução para complementar o look e torná-lo menos casual”, afirma a profissional.

2. Restaurante

O moletom pode ser adaptável até mesmo para um jantar mais especial. “Para uma produção chique e despojada, os moletons cropped são ótimas apostas. Para torná-la menos informal, uma boa calça de cintura alta com corte reto ou uma saia midi são opções perfeitas para combinar”, diz Samanta Giampá. Como dica extra, a profissional recomenda completar o look com botas.

Passeios no shopping permitem combinações descontraídas e confortáveis com moletons (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

3. Shopping

Um passeio no shopping é uma ocasião mais informal, o que facilita na hora de montar combinações com moletons. “O importante é saber combinar a peça escolhida com o estilo pessoal de cada pessoa e com o que o ambiente exige. Aquela ida às compras, por exemplo, permite o uso de peças mais descontraídas e estampadas que sejam, acima de tudo, confortáveis”, afirma Samanta.

4. Cinema

Ir ao cinema também é uma ocasião que exige pouca formalidade. Sendo assim, o moletom é uma opção casual e confortável para aproveitar um bom filme, especialmente porque o ar-condicionado das salas costuma ser bastante gelado. “Aqui o que deve prevalecer é o conforto, mas para um toque de estilo, vale apostar em um modelo de moletom oversized, combinado com uma legging e tênis”, sugere Samanta Giampá.

Por Jaqueline Lorimier