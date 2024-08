A chegada de um bebê é um momento de muita alegria para os pais, mas pode causar desconfiança, ansiedade e estresse no cachorro. Por isso, é fundamental adotar alguns cuidados e hábitos tanto antes quanto após o nascimento da criança, a fim de ajudar o animal a se sentir seguro e amado, facilitando sua adaptação ao novo membro da família e à nova rotina.

Abaixo, confira 7 dicas para preparar o cachorro para a chegada do bebê!

1. Treine comandos básicos

Antes da chegada do bebê, é importante reforçar positivamente comandos básicos, como “senta”, “fica” e “vem”, para ajudar a controlar o cachorro. Assim, será mais fácil evitar comportamentos indesejados, como pular em cima da criança ou latir excessivamente.

“O adestramento é realizado não só para trabalhar problemas de comportamento, mas também para ensinar o cão como que nós, humanos, gostaríamos que ele se comportasse em diferentes situações”, afirma Camila Hermes, médica-veterinária e adestradora.

2. Apresente novos sons

Se possível, apresente ao cachorro sons como choros, risadas e brinquedos. Isso ajudará o animal a se adaptar à nova realidade e minimizará o estresse, fazendo com que ele associe estes barulhos a experiências neutras ou positivas, reduzindo a probabilidade de reações negativas quando o bebê realmente estiver em casa.

3. Crie uma rotina

Estabeleça uma rotina consistente de alimentação, passeios e brincadeiras. Isso ajudará o cachorro a se sentir mais seguro e menos ansioso com as mudanças. “Deixamos os pets menos ansiosos, menos agitados, quando a rotina deles é mantida, quando o pet sabe o que vai acontecer, e suas necessidades são atendidas. Qualquer mudança em seu dia a dia aumenta a ansiedade e, assim, ele fica mais agitado”, explica a veterinária Caroline Mouco Moretti.

Permita que o cachorro explore os itens do bebê para se familiarizar (Imagem: Tara Lynn and Co | Shutterstock)

4. Prepare o ambiente

Conforme organiza a casa para a chegada do bebê, permita que o cachorro explore novos itens, como móveis e brinquedos, para que se familiarize. Isso auxiliará na redução do estresse e da ansiedade, além de ajudá-lo a reconhecer e respeitar os espaços e objetos da criança.

5. Introduza cheiros

Antes de trazer o bebê para casa, apresente ao cachorro o cheiro do recém-nascido usando uma peça de roupa ou cobertor que ele tenha utilizado no hospital, por exemplo. Isso ajudará a reduzir a curiosidade e a ansiedade, facilitando a adaptação do animal, uma vez que entenderá o novo odor como familiar. Isso porque os cães dependem fortemente do olfato para compreender o mundo ao seu redor.

6. Supervisione os encontros

Quando o bebê chegar, apresente-o ao cachorro de maneira calma e controlada, permitindo que o cão explore e conheça o recém-nascido no seu próprio ritmo e sob a vigilância atenta dos adultos. Isso garante que o animal não se sinta ameaçado ou ansioso, ao mesmo tempo em que protege a criança de qualquer reação inesperada do pet.

7. Dê atenção ao cachorro

É importante continuar dando atenção ao cachorro mesmo após a chegada do bebê para manter o bem-estar emocional do animal e evitar comportamentos indesejados. A mudança na rotina da casa pode fazer com que o pet se sinta negligenciado ou excluído se não receber a mesma atenção e carinho de antes. Por isso, procure manter uma rotina de brincadeiras, passeios e interações positivas, reduzindo sentimentos de ciúme ou ansiedade.