10 dicas para uma redação nota máxima no concurso público

Para garantir uma aprovação em um concurso público, é fundamental que a redação receba a mesma atenção dedicada às outras questões da prova. Afinal, um bom desempenho textual pode ser o diferencial na classificação. Com isso em mente, deve-se seguir orientações estratégicas que ajudarão a elaborar um texto claro, coerente e impactante.

A seguir, confira 10 dicas, baseadas nas recomendações de professores, para você alcançar uma redação nota máxima e se destacar no processo seletivo.

1. Foco na interpretação

Deve-se dar atenção plena à proposta de redação, entendendo não apenas o tema geral, mas também o objetivo específico do texto. Ler cuidadosamente as instruções da prova, seguindo suas orientações, é fundamental para garantir que sua redação esteja alinhada com o solicitado.

2. Atente-se ao tema

Cuidado com o tema da redação. Fuga total anula o texto, fuga parcial desconta pontos em sua nota final.

3. Domine o gênero textual exigido

Deve-se dominar o gênero textual que o concurso exige. Por isso, leia o edital e verifique qual tipo será cobrado. Estude a estrutura textual, os elementos que o caracterizam e o que é ou não permitido.

4. Facilidade de compreensão

Seu texto deve ser claro e fácil de entender, garantindo que o leitor não encontre dificuldades para compreendê-lo.

5. Cuidado com parágrafos longos

Evite parágrafos muito longos, com frases muito truncadas, pois você pode correr o risco de cometer alguns deslizes.

Tome cuidado com a norma-padrão nas redações (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)

6. Siga a norma-padrão

Seguir o português padrão é importante para a escrita de qualquer texto em uma prova. Deve-se tomar cuidado com a ortografia das palavras, a concordância verbal e nominal, a acentuação e a pontuação.

7. Use a criatividade

Fuja do senso comum. Explore ideias novas. Demonstre ter conhecimento de mundo, valendo-se de tudo o que você aprendeu, inclusive em áreas como história, filosofia e sociologia.

8. Invista em rascunhos

Faça uma primeira versão do texto, releia o que escreveu, corrija o que estiver errado, passe a limpo e entregue a redação.

9. Foco na leitura

Escreve melhor quem lê mais, porque o autor se familiariza com as estruturas textuais, aprende novas palavras e adquire mais repertório.

10. Cuidado com as expressões

É importante não usar expressões radicais, preconceituosas ou excessivamente emocionais.

