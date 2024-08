A série The Bear, disponível no Disney+, vai além de mostrar a intensidade do mundo culinário; ela traz à tela receitas envolventes e cheias de sabor, que capturam a paixão pela gastronomia. Ao seguir a jornada de Carmy, um jovem chef renomado que retorna para administrar o restaurante da família, somos convidados a vivenciar não apenas a rotina desafiadora da cozinha, mas também a criação de pratos deliciosos, preparados com criatividade e dedicação.

Veja, abaixo, 5 receitas da série The Bear para fazer em casa!

Espaguete pomodoro

Ingredientes

500 g de macarrão espaguete

espaguete 800 g de tomate triturado

125 ml de azeite

1 cebola cortada ao meio

1 punhado de manjericão fresco

5 dentes de alho descascados

60 g de manteiga

100 ml de água do cozimento do macarrão

Queijo parmesão ralado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio. Quando ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até o macarrão até ficar al dente. Escorra e reserve um pouco da água. Em outra panela, esmague os dentes de alho, adicione o azeite e o manjericão e deixe cozinhar, em fogo baixo, até o manjericão murchar. Desligue o fogo e reserve.

Em outra panela, coloque a manteiga e a cebola com as metades viradas para baixo. Leve ao fogo médio e frite por 3 minutos. Adicione o tomate triturado e deixe cozinhar por 25 minutos. Quando o tomate começar a murchar, adicione a mistura com azeite e manjericão. Mexa e deixe ferver até o molho engrossar. Adicione o macarrão e a água ao molho e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe ferver e sirva em seguida. Decore com folhas de manjericão fresco e queijo parmesão ralado.

Donuts com geleia de morango

Ingredientes

7 g de fermento biológico seco

60 ml de água morna

180 ml de leite morno

50 g de açúcar

60 g de manteiga derretida

1/2 colher de chá de sal

1 ovo

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de geleia de morango

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Óleo vegetal para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela pequena, dissolva o fermento na água morna e deixe descansar por 5 minutos, até espumar. Em uma tigela grande, misture o leite morno, o açúcar, a manteiga derretida, o sal e o ovo. Adicione a mistura de fermento e mexa até ficar homogêneo.

Aos poucos, acrescente a farinha de trigo, uma xícara de cada vez, e misture até formar uma massa macia. Transfira a massa para uma superfície levemente enfarinhada com farinha de trigo e sove por 5 minutos, até ficar lisa e elástica. Coloque a massa em uma tigela untada com manteiga, cubra com um pano e deixe crescer por cerca de 1 hora, ou até dobrar de tamanho.

Após, abra a massa até que tenha cerca de 1 cm de espessura. Use um cortador redondo para cortar discos de massa. Coloque os discos em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, cubra com um pano e deixe crescer por mais 30 minutos. Aqueça o óleo vegetal em uma panela funda a 180 °C. Frite os donuts até dourarem. Retire os donuts e coloque-os sobre papel-toalha para escorrer o excesso de óleo.

Com uma faca ou bico de confeitar, faça um pequeno furo na lateral de cada donut. Usando um saco de confeitar, injete a geleia nos donuts. Polvilhe com açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.

Sanduíche “italian beef” (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)

Sanduíche “italian beef”

Ingredientes

Carne

1,5 kg de carne bovina

bovina 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola fatiada

4 dentes de alho picados

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de orégano seco

1 colher de chá de manjericão seco

1/2 colher de chá de tomilho seco

1/2 colher de chá de pimenta calabresa

2 folhas de louro

120 ml de caldo de carne

120 ml de vinho tinto seco

1 pimentão verde fatiado

1 pimentão vermelho fatiado

6 pães tipo baguete ou pão francês

Giardiniera

1 cenoura cortada em palitos

1 talo de salsão cortado em pedaços

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 pimentão verde cortado em tiras

1/2 couve-flor separada em floretes pequenos

separada em floretes pequenos 1 pepino cortado em rodelas finas

1/4 de xícara de chá de sal grosso

2 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de vinagre de vinho branco

1/2 xícara de chá de azeite

3 dentes de alho picados

1 colher de chá de orégano seco

1/2 colher de chá de pimenta calabresa

1 colher de chá de sementes de mostarda

1 colher de chá de sementes de coentro

Modo de preparo

Giardiniera

Coloque os vegetais cortados em uma tigela grande. Adicione o sal grosso e a água, misture bem e cubra. Deixe descansar por pelo menos 8 horas, ou durante a noite, na geladeira. Após o período na geladeira, enxágue bem os vegetais em água corrente para remover o excesso de sal. Escorra-os completamente. Em uma tigela grande, misture o vinagre, o azeite, o alho picado, o orégano, a pimenta calabresa e as sementes de mostarda e o coentro.

Coloque os vegetais enxaguados em potes de vidro esterilizados, pressionando levemente. Despeje a mistura de vinagre e azeite sobre os vegetais nos potes, certificando-se de que todos os vegetais estejam completamente submersos. Feche os potes com tampas herméticas e leve à geladeira. Deixe a giardiniera descansar na geladeira por pelo menos 3 dias antes de consumir, para que os sabores se intensifiquem.

Carne

Em uma tigela, tempere a carne com sal, pimenta-do-reino, orégano, manjericão, tomilho e pimenta calabresa. Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio e sele a carne de todos os lados até dourar. Retire a carne da panela e adicione a cebola e o alho. Refogue por alguns minutos até amolecer.

Adicione o vinho tinto e o caldo de carne, raspando o fundo da panela para soltar os resíduos. Coloque a carne de volta na panela, adicione as folhas de louro e tampe. Cozinhe em fogo baixo por 3 a 4 horas, até que a carne esteja bem macia e se desfaça facilmente com um garfo. 30 minutos antes de terminar o cozimento, adicione os pimentões fatiados à panela. Reserve.

Montagem

Retire a carne da panela e desfie-a com dois garfos. Retorne a carne desfiada à panela para que absorva os sucos. Corte os pães ao meio e recheie com a carne desfiada e os pimentões. Adicione giardiniera após o descanso na geladeira. Sirva os sanduíches.

Costela com coca-cola e risoto

Ingredientes

Fundo de carne

2,5 kg de ossos bovinos

2 cebolas cortadas em 4 partes

3 talos de aipo picados

2 cenouras picadas

1 cabeça de alho cortada ao meio

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 xícara de chá de água

1 xícara de chá de vinho tinto seco

5 ramos de tomilho fresco

1/2 maço de salsinha

2 folhas de louro

1 colher de sopa de pimenta-do-reino em grãos

Óleo a gosto

Água

Costela

2 kg de costela de porco

de porco 2 cebolas picadas

2 cenouras picadas

1 1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 xícara de chá de refrigerante de cola

6 talos de tomilho

1/2 maço de salsinha

2 folhas de louro

4 xícaras de chá de fundo de carne

Sal, pimenta-do-reino moída e óleo a gosto

Risoto

50 g de manteiga

1 cebola picada

2 xícaras de arroz arbóreo

1 xícara de chá de vinho branco seco

Caldo de carne

Raspas de 1 limão-siciliano

2 ramos de tomilho

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Caldo de carne, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Fundo de carne

Disponha os ossos em uma forma grande, regue com óleo e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Em uma tigela, junte a cebola, o aipo, as cenouras, o alho, 3 colheres de sopa de óleo e o extrato de tomate, misture bem. Retire os ossos do forno, vire os ossos e adicione a mistura de vegetais e extrato de tomate. Espalhe bem pela forma e volte ao forno por 30 ou 45 minutos, até as pontas dos vegetais ficarem levemente tostadas.

Transfira os ossos e os vegetais para uma panela grande. Leve a forma para a boca do fogão e adicione o vinho tinto e a água. Com a ajuda de uma espátula, vá raspando o fundo da forma para soltar toda a crosta que ficou grudada. Despeje o vinho na panela com os ossos e vegetais e junte mais água até cobrir tudo.

Adicione o tomilho, a salsinha, o louro e a pimenta-preta. Deixe em fogo baixo, com a panela semitampada, o líquido não pode ferver. Deixe por mais ou menos 6 horas, reduzindo e apurando os sabores. Durante o processo, tire a espuma que sobe na superfície ou a gordura ficará separada do líquido. Após o cozimento, coe todo esse líquido em um pote ou vários potes e guarde na geladeira durante 2 semanas, ou se congelar, pode ser usado por 3 meses.

Costela

Corte a costela em pedaços menores e tempere com sal e a pimenta-preta. Em uma panela grande, coloque um pouco de óleo e, em fogo médio, grelhe todos os lados das costelas até ficarem bem douradas. Adicione as cebolas e as cenouras, e cozinhe por mais ou menos 5 minutos, ou até elas começarem a dourar. Adicione o vinho branco para deglaçar o fundo e deixe mais 2 minutos. Adicione o refrigerante, o tomilho, a salsinha, as folhas de louro e o fundo de carne, o suficiente para cobrir quase por completo as costelas.

Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido em 150 °C por 2 horas, sempre virando as costelas para cozinharem por igual. Retire do forno, retire as costelas e coloque em uma tigela e leve à geladeira por pelo menos uma noite. Coe o caldo que ficou na panela e guarde em um pote, leve para geladeira pelo mesmo tempo das costelas.

No dia seguinte, o caldo vai ter uma camada gelada de gordura na parte superior, retire e descarte essa parte. Transfira esse líquido para uma panela ou frigideira larga e deixe reduzindo por pelo menos 1 hora. Coloque as costelas de volta nesse molho que se formou até esquentar por completo. Reserve.

Risoto

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o arroz e refogue. Sempre mexendo, adicione o vinho e deixe cozinhar até secar. Adicione o caldo aos poucos, mexendo o arroz até reduzir o líquido. Repita até sentir que o arroz já está al dente. Adicione as raspas de limão-siciliano, o tomilho e finalize com o parmesão e a manteiga. Tempere com sal e pimenta-preta. Sirva o risoto com a costela.

Picatta de frango

Ingredientes

2 peitos de frango sem pele e sem osso

sem pele e sem osso 4 dentes de alho picados

4 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de alcaparras

1/4 de xícara de chá de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de vinho branco

Suco de 1/2 limão-siciliano

Salsa, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de trigo para empanar

Azeite para fritar

Modo de preparo

Corte o frango em 4 filés e tempere com sal e pimenta-do-reino. Passe os filés na farinha de trigo e tire o excesso. Em uma frigideira grande, adicione o azeite e leve ao fogo médio. Coloque os frangos e frite até dourar todos os lados. Coloque-os em uma travessa e reserve.

Na mesma frigideira, adicione o vinho branco para deglacear e o caldo de legumes. Leve de volta ao fogo para ferver lentamente; mexa a mistura por cerca de 3 min. Adicione o suco de limão-siciliano e continue mexendo até reduzir. Uma vez reduzido, adicione a manteiga até derreter. Adicione as alcaparras e continue a mexer; reduza o fogo. Adicione sal e pimenta-do-reino. Despeje o molho pronto com alcaparras sobre o frango e adicione salsinha picada. Sirva em seguida.