5 mitos e verdades sobre a fisioterapia

A fisioterapia tem se tornado cada vez mais comum em todo o mundo. De acordo com dados do site Catho, a procura por profissionais da área aumentou 725% em 2020, em comparação a 2019. No entanto, muitas pessoas ainda têm uma compreensão equivocada sobre a fisioterapia, utilizando medicamentos e exercícios sem orientação adequada.

“Um fisioterapeuta é essencial para entender e tratar problemas nas articulações e músculos, muitas pessoas buscam respostas na internet, mas essas informações podem ser erradas, incompletas e até prejudiciais”, alerta José Ordenes, fisioterapeuta e especialista em quiropraxia.

Por isso é fundamental consultar um especialista antes de iniciar qualquer tratamento. “Com a ajuda de um profissional, você recebe um diagnóstico mais preciso e um plano de tratamento feito para suas necessidades”, acrescenta.

Mitos e verdades sobre a fisioterapia

Para te ajudar a entender a importância da fisioterapia, José Ordenes esclarece os mitos e as verdades mais comuns envolvendo a especialidade. Confira!

1. Fisioterapia é só para lesões graves

Mito. “A fisioterapia pode ajudar com uma ampla gama de problemas, desde lesões esportivas até dores nas costas e problemas mais graves, ela pode ser uma grande aliada no dia a dia, não apenas em casos isolados”, explica José Ordenes.

2. Fisioterapia é adaptável ao paciente

Verdade. “Muitas pessoas acreditam que a fisioterapia é dolorosa, mas isso não é verdade, apesar de haver algum desconforto nas primeiras sessões, o objetivo é aliviar a dor e melhorar a função, o tratamento é ajustado para o nível de conforto do paciente”, diz o fisioterapeuta e especialista em quiropraxia.

A fisioterapia não é exclusiva para atletas; pessoas de todas as idades e estilos de vida podem se beneficiar (Imagem: Amnaj Khetsamtip | Shutterstock)

3. Apenas atletas precisam de fisioterapia

Mito. ” Pessoas de todas as idades e estilos de vida podem ter benefícios com ela, seja para reabilitação, prevenção ou melhoria da qualidade de vida“, explica o fisioterapeuta.

4. A fisioterapia funciona melhor a longo prazo

Verdade. “Obviamente existem casos e casos, há alívios imediatos por relaxamento do local, etc., mas os maiores efeitos, tanto de tratamento quanto de prevenção, é no longo prazo para uma recuperação”, afirma José Ordenes.

5. Fisioterapia é massagem

Mito. “A fisioterapia inclui técnicas de massagem para ajudar na recuperação do paciente, mas ela não se limita a isso, existem aparelhos, técnicas, exercícios, terapias manuais e educação em dor que trazem maiores benefícios que uma simples massagem”, ressalta José Ordenes.

Por Tayanne Silva