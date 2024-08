3 dicas para incluir o tijolinho na decoração da casa

Muito associados ao estilo industrial, os tijolinhos aparentes estão ganhando cada vez mais destaque no décor. No mercado, há diferentes tipos, desde os tradicionais de barro até os de cerâmica, que reproduzem o material e podem ser encontrados em diferentes cores e texturas e incorporados aos mais diferentes ambientes.

Eles podem ser usados diretamente na construção estrutural ou mesmo para decorar, revestindo paredes, vigas e pilares, por exemplo. Se você gosta do estilo e busca inspiração de projetos, separamos algumas opções em que o tijolinho aparente é um dos destaques, veja abaixo!

1. Cozinha com toque industrial

O tijolinho nesse projeto traz o toque industrial (Imagem: Fernando Crescenti | Projeto: Blaia e Moura Arquitetos)

Na reforma deste apartamento, os arquitetos Lucas Blaia e Bruno Moura, do Blaia e Moura Arquitetos, queriam criar personalidade e contraste na decoração usando diferentes materiais com os mesmos tons, como a madeira e o tijolinho aparente, produzido artesanalmente. Além do mix de texturas, os materiais, por serem naturais, levam sensação de aconchego, e o tijolinho imprime toque industrial ao local.

2. Detalhe no living

O tijolinho, junto ao ripado, cria um ambiente elegante e funcional (Imagem: Rafael Renzo | Projeto: Camilla Bischoff Arquitetura e Design)

Mais um projeto com mix de texturas, esse assinado pela arquiteta Camilla Bischoff, que escolheu o tijolinho aparente para destacar uma das paredes do living e levar ainda mais destaque ao local. Como o móvel desenhado para a área percorre toda a parede, os tijolinhos, juntamente ao ripado, criam uma divisão visual da área, que é elegante e funcional.

3. Camuflando o pilar

O pilar revestido com o tijolinho se tornou elemento da decoração (Imagem: Luiz Franco | Projeto: Vitória Lacerda Arquitetura)

Como os clientes não gostavam do pilar existente nessa varanda gourmet e ele não podia ser removido, a arquiteta Vitória Lacerda optou por revesti-lo com tijolinho natural. Dessa maneira, além de camuflá-lo, o pilar se tornou elemento de decoração e agora é apreciado pelos moradores.

Por Ana Claudia Dantas