5 receitas rápidas para o almoço

Na correria do dia a dia, ter opções de refeições rápidas para o almoço é a melhor maneira de se alimentar bem sem comprometer a rotina. Para isso, algumas receitas simples podem ser suas aliadas, como os clássicos espaguetes e as deliciosas proteínas, que garantem uma refeição saciante e gostosa. Além dessas, há outras opções versáteis que combinam praticidade e sabor. Abaixo, te ensinamos a preparar estes e outros pratos. Confira!

Espaguete com abobrinha e molho quatro queijos

Ingredientes

250 g de macarrão espaguete

2 abobrinhas fatiadas

1/4 de xícara de chá de margarina sem sal

1 colher de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de creme de leite

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1 xícara de chá de queijo prato ralado

1/2 xícara de chá de queijo provolone ralado

1/4 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Refogue a abobrinha por 3 minutos e reserve. Na mesma panela, acrescente a farinha de trigo e mexa para incorporar. Aos poucos, junte o creme de leite e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Coloque os queijos e o sal e cozinhe até derreter. Em um recipiente, misture o macarrão com a abobrinha e despeje o molho. Misture delicadamente e sirva em seguida.

Arroz com calabresa

Ingredientes

2 linguiças calabresas picadas

picadas 2 xícaras de chá de arroz branco lavado e escorrido

1 colher de sopa de óleo

1 cebola-roxa descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

4 tomates sem sementes e picados

1 colher de sopa de molho de tomate

1/4 de xícara de chá de azeitona sem caroço e picada

4 xícaras de chá de água quente

Sal e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione as linguiças e doure. Junte os tomates e refogue por 5 minutos. Por último, coloque o arroz, as azeitonas e o sal e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Despeje a água sobre a panela, reduza o fogo e cozinhe até secar. Desligue o fogo, solte os grãos com a ajuda de um garfo e sirva em seguida.

Medalhão de frango com requeijão

Ingredientes

800 g peito de frango moído

moído 2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

1 colher de sopa de farinha de trigo

68 g de creme de cebola

1 1/2 xícara de chá de requeijão cremoso

10 fatias de bacon

Sal, pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango, o alho, o cheiro-verde, a farinha de trigo e o creme de cebola e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco da mistura e abra na palma da mão. Coloque um pouco de requeijão no meio e feche modelando no formato de um medalhão. Repita o processo com todo o frango. Enrole cada medalhão nas fatias de bacon. Finalize prendendo com um palito. Em uma panela, aqueça um pouco de óleo em fogo médio e frite os medalhões até dourar. Sirva em seguida.

Chuchu gratinado (Imagem: P Kyriakos | Shutterstock)

Chuchu gratinado

Ingredientes

2 colheres de sopa de manteiga

2 xícaras de chá de leite quente

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 kg de chuchu descascado e fatiado

100 g de queijo parmesão ralado

ralado Sal, pimenta-do-reino branca moída, noz-moscada, cheiro-verde picado e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e o leite e mexa até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e reserve. Em uma travessa, coloque os chuchus e tempere com sal. Cubra com um pano e deixe descansar por 5 minutos. Após, lave em água corrente e deixe secar. Disponha em uma travessa untada com azeite, tempere com sal e pimenta-do-reino e cubra com o molho. Polvilhe com queijo parmesão e cheiro-verde e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Asinha de frango com pimenta

Ingredientes

1 kg de asa de frango

1/2 xícara de chá de cachaça

1/2 pimenta dedo-de-moça picada

2 dentes de alho descascados e picados

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com a cachaça, a pimenta dedo-de-moça, o alho, o limão e o sal. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Após, disponha os frangos em uma assadeira e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.