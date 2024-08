Nesta época do ano, os xaropes caseiros são uma forma natural de auxiliar no tratamento dos sintomas da gripe, como tosse, dores e mal-estar. Preparados com ingredientes como mel, ervas, frutas e especiarias, essas receitas também são uma alternativa saudável para fortalecer o sistema imunológico e promover o bem-estar geral.

No entanto, lembre-se que eles não podem substituir o tratamento e o acompanhamento médico e devem ser utilizados com cautela para evitar efeitos colaterais. Na dúvida, consulte um profissional de saúde.

Abaixo, confira 5 receitas de xaropes caseiros contra a gripe!

Xarope de mel, limão e gengibre

Ingredientes

1 xícara de chá de mel

Suco de 1 limão-siciliano

1 colher de sopa de gengibre ralado

Modo de Preparo

Em um recipiente de vidro, coloque o mel, o suco de limão-siciliano e o gengibre ralado. Misture bem e deixe descansar em um local fresco por pelo menos 30 minutos. Tomar de 1 a 2 colheres de sopa desse xarope por dia.

Xarope de guaco com própolis

Ingredientes

8 folhas de guaco picadas

1 xícara de chá de água

1 xícara de chá de mel

10 gotas de própolis

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as folhas na água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos. Coe e acrescente o mel. Leve ao fogo brando por 5 minutos. Acrescente o própolis e misture. Conserve em um recipiente de vidro com tampa. Tomar de 1 a 2 colheres de sopa desse xarope por dia.

Xarope de hortelã e limão

Ingredientes

1 xícara de chá de folhas de hortelã

Suco de um limão

1 xícara de chá de mel

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Lave bem as folhas de hortelã e coloque-as em um recipiente. Ferva a água e despeje sobre as folhas de hortelã. Cubra e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e, em uma panela, combine o chá de hortelã com o mel. Aqueça a mistura em fogo baixo, mexendo até que o mel esteja completamente dissolvido. Não deixe ferver. Retire a panela do fogo e adicione o suco de limão. Mexa bem para incorporar. Deixe o xarope esfriar completamente. Transfira para um recipiente de vidro limpo e seco. Tomar de 1 a 2 colheres de sopa desse xarope por dia.

Xarope de alho e mel (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

Xarope de alho e mel

Ingredientes

10 dentes de alho descascados

1 xícara de chá de mel

Modo de preparo

Coloque os dentes de alho em um recipiente de vidro. Despeje o mel, certificando-se de que o alho esteja bem coberto. Feche o recipiente e deixe a mistura descansar em um local fresco por 24 horas. Após, você pode coar o xarope para remover o alho, ou deixá-lo no mel, conforme sua preferência. Tomar de 1 a 2 colheres de sopa desse xarope por dia.

Xarope de guaco com poejo

Ingredientes

2 colheres de chá de folhas de poejo

4 folhas de guaco

500 ml de água

3 colheres de sopa de açúcar mascavo

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio até caramelizar. Adicione a água, as folhas de guaco e de poejo, mexendo bem, até dissolver todo o açúcar. Deixe ferver por 10 minutos. Aguarde amornar. Coe e transfira a mistura para um pote de vidro com tampa. Tomar de 1 a 2 colheres de sopa desse xarope por dia.