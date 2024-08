5 cuidados para manter os cabelos saudáveis no inverno

O inverno chegou e, com ele, a preocupação com os cuidados capilares diminui, certo? Errado! Assim como no verão, quando os fios precisam de cuidados específicos, as baixas temperaturas também exigem adaptação na rotina. Sabendo disso, Patrícia Carvalho, Terapeuta Capilar e Educadora Global da Ecosmetics, elenca 5 dicas para manter a saúde dos cabelos na estação. Confira!

1. Evite lavar os cabelos com água quente

A água quente prejudica os fios por dilatar as camadas de cutícula, o que deixa os cabelos opacos, e ásperos. Além de prejudicar o couro cabeludo, estimulando a produção de oleosidade da pele, pois retira a camada hidro lipídica de forma agressiva.

2. Hidrate os fios

O baixo consumo de água no inverno e a exposição ao frio, com um clima quase sempre seco, provocam ressecamento, portanto utilizar máscara de hidratação irá preservar e manter esta retenção hídrica, tornando os cabelos mais macios e saudáveis.

3. Utilize protetor térmico

Em qualquer estação do ano a proteção térmica é indispensável, mas no inverno, com os fios expostos ao clima e a necessidade de secar com o secador, o produto é primordial. Então muita atenção na hora de comprar este item, pois é preciso levar em conta pelo menos quatro fatores: o seu tipo de cabelo, a textura do produto, a fórmula e o objetivo.

A umectação com óleos vegetais garante que os cabelos recebam a nutrição e a proteção necessária contra agressões (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Invista na umectação

Uma solução que vem ganhando o coração das mulheres é a umectação com óleos vegetais, pois o tratamento garante que os cabelos recebam a nutrição e a proteção necessárias para se manterem saudáveis, brilhantes e bonitos.

5. Mantenha os cabelos limpos

Um dos erros comuns no inverno é deixar de lavar os cabelos, usando xampus a seco. Este hábito pode ser muito prejudicial à saúde do couro cabeludo, incentivando a queda, que pode ser provocada pela sujidade, oleosidade e contaminação cosmética. Lavar os fios deve ser um hábito de pelo menos 3 vezes por semana, mesmo no inverno.

Por Débora da Mata