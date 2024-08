10 dicas para ajudar a acelerar o crescimento da franja

Sabe aquele momento de arrependimento que surge logo após ver sua franja cortada? Essa sensação é mais comum do que você pensa e, embora o tempo pareça ser o único remédio, há técnicas que podem ajudar seus fios a crescerem mais rápido e de forma saudável. Nesse cenário, a tricologista Viviane Coutinho compartilha 10 dicas eficazes para isso. Confira!

1. Mantenha o couro cabeludo limpo e saudável

Segundo a profissional, a limpeza adequada do couro cabeludo é fundamental para estimular o crescimento dos cabelos. “Use um shampoo adequado para o seu tipo de cabelo e evite o acúmulo de produtos que possam obstruir os folículos”, acrescenta.

2. Massageie o couro cabeludo regularmente

Massagens no couro cabeludo aumentam a circulação sanguínea, ajudando no crescimento dos fios. “Dedique alguns minutos diários para massagear suavemente o couro cabeludo com as pontas dos dedos”, sugere Viviane Coutinho.

3. Alimente-se bem

Uma dieta equilibrada e rica em vitaminas e minerais é crucial. “Consuma alimentos ricos em proteínas, ferro, zinco e biotina, como ovos, nozes, legumes e folhas verdes escuras”, sugere a profissional.

4. Hidrate os fios

Hidratar os cabelos é essencial para mantê-los saudáveis. “Use máscaras de hidratação regularmente, preferencialmente com ingredientes naturais como óleo de coco e aloe vera”, sugere a tricologista.

5. Evite o uso excessivo de calor

O uso frequente de secadores, chapinhas e babyliss pode danificar os fios e retardar o crescimento. “Sempre use um protetor térmico e tente reduzir a frequência do uso desses aparelhos”, acrescenta Viviane Coutinho.

Cortar as pontas duplas da franja ajuda no crescimento dos fios (Imagem: Gorgev | Shutterstock)

6. Corte as pontas regularmente

Pode parecer contraditório, mas cortar as pontas duplas ajuda no crescimento saudável dos fios. “Visite seu cabeleireiro a cada 8 a 12 semanas para aparar as pontas e evitar quebras”, sugere a profissional.

7. Use produtos estimulantes de crescimento

Existem produtos específicos no mercado que ajudam a estimular o crescimento capilar. “Procure por tônicos e séruns que contenham ingredientes como cafeína e minoxidil”, acrescenta Viviane Coutinho.

8. Evite penteados agressivos

Penteados muito apertados podem causar quebra e queda dos fios. “Opte por penteados mais soltos e evite o uso constante de elásticos e grampos”, aconselha a profissional.

9. Mantenha a hidratação

Beber água é essencial para a saúde geral do corpo, incluindo os cabelos. “A hidratação adequada ajuda a manter os fios fortes e promove um crescimento mais rápido”, afirma Viviane Coutinho.

10. Consulte um tricologista

Por fim, Viviane Coutinho recomenda uma consulta com um especialista. “Um tricologista pode avaliar o seu caso individualmente e indicar tratamentos personalizados para estimular o crescimento da sua franja”, acrescenta.

Com essas dicas, você pode ajudar a acelerar o processo de crescimento da sua franja e recuperar o visual desejado. “A paciência é fundamental, mas, com os cuidados certos, você verá os resultados em breve”, conclui Viviane Coutinho.

Por Sarah Monteiro