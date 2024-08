7 dicas para estudar matemática para o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi instituído em 1998 visando avaliar o desempenho dos estudantes ao concluírem a educação básica. Em 2009, a prova passou a ser utilizada também como forma de acesso à educação superior. Qualquer pessoa que concluiu ou está em fase de conclusão do ensino médio pode realizar o Enem para ingressar no ensino superior.

O Enem é realizado em dois dias e composto por quatro provas objetivas. Ao todo, são 180 questões, sendo 45 de cada área do conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias, além da redação.

Abaixo, confira algumas dicas para se preparar para a prova de matemática!

1. Divida os estudos

Primeira etapa: revise conceitos básicos de matemática, como:

Tabuada;

Potência e raiz quadrada;

Decomposição de números;

Regra de três;

Porcentagem;

Razão e proporção;

Teorema de Tales;

Teorema de Pitágoras.

Segunda etapa: estude tópicos mais avançados, incluindo:

Análise de gráficos;

Geometria plana e espacial;

Funções de primeiro e segundo grau;

Probabilidade;

Progressão geométrica e aritmética.

2. Construa mapas mentais

Crie mapas mentais simples para ajudar na memorização dos conceitos e fórmulas:

Use palavras e símbolos de forma clara e objetiva;

Coloque os mapas mentais em locais visíveis;

Para disciplinas de exatas, foque especialmente em fórmulas e teoremas.

3. Organize os dias de estudos

Dois dias da semana: estudo dos conteúdos da primeira etapa;

dos conteúdos da primeira etapa; Dois dias da semana: estudo dos conteúdos da segunda etapa;

estudo dos conteúdos da segunda etapa; Um dia da semana: revisão de conteúdo.

Revisar os conteúdos ajuda a fixar os conceitos estudados (Imagem: TZIDO SUN | Shutterstock)

4. Revisão e reflexão

Comece cada sessão de estudo com uma revisão do que foi visto anteriormente;

Evite divagações e foque no que não foi bem absorvido;

Faça questionamentos sobre o processo de resolução: “como você chegou a esse resultado?” e “quais caminhos você utilizou para chegar a esse resultado?”;

Incentive-se a fazer perguntas durante as atividades para fortalecer a compreensão.

5. Pratique com provas anteriores e simulados

Realize provas anteriores e simulados para verificar seus conhecimentos;

para verificar seus conhecimentos; Identifique áreas que precisam de mais atenção e ajuste seu estudo conforme necessário.

6. Estratégia para resolução de questões

Comece pelas questões mais fáceis, que você tem certeza de que pode resolver;

Deixe as questões mais difíceis e que geram dúvidas para o final.

7. Assista vídeos e anote os esquemas apresentados

Realmente anote, não faça print de tela. Redija os esquemas e construa um caderno diretivo com os conceitos, fórmulas e teoremas mais importantes.

Por Ana Maria Antunes de Campos

Doutora em Educação Matemática, mestre em educação, pedagoga e psicopedagoga. Entre os livros lançados, está “Aprendizagem da Matemática da educação infantil ao ensino fundamental” (Wak Editora).