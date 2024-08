Uma alimentação saudável precisa ser variada e rica em nutrientes. Por isso, é importante incluir na dieta os vegetais. Esses ingredientes possibilitam a preparação de pratos práticos e saborosos que aumentam o bem-estar do corpo, uma vez que são fonte de fibras, minerais e vitaminas.

A seguir, confira 6 receitas saudáveis e fáceis para o jantar!

Frango com brócolis e cenoura

Ingredientes

1 kg de peito de frango cortado em cubos

3 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite

2 xícaras de chá de água

1 cebola descascada e cortada em rodelas

Floretes de 1 maço de brócolis

1 cenoura descascada e cortada em cubos

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango, o alho, o suco de limão e o sal e misture bem. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, despeje o frango na panela e frite até dourar. Acrescente a cebola e refogue por mais 2 minutos. Coloque a água e cozinhe por 15 minutos. Por último, junte a cenoura e o brócolis e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Assado de batata-doce e feijão-preto

Ingredientes

4 xícaras de chá de batata-doce descascada e picada

descascada e picada 1 xícara de chá de feijão-preto cozido e sem caldo

1 xícara de chá de quinoa crua

1 xícara de chá de milho-verde

2 colheres de chá de cominho

1/2 colher de chá de tomilho

1/2 xícara de chá de cebolinha picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Após, escorra as batatas e transfira para uma assadeira. Adicione o feijão-preto, a quinoa, o milho-verde e o cominho e misture bem. Tempere com o tomilho, o sal, a cebolinha, a pimenta-do-reino e o azeite e mexa bem. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.

Creme de milho-verde

Ingredientes

300 g de milho-verde cozido

cozido 400 ml de leite de amêndoas

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de café de pimenta-do-reino moída

Sal a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata o milho-verde com o leite até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o milho-verde batido e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Sirva em seguida.

Avocado recheado com salada de atum (Imagem: Iryna Pospikh | Shutterstock)

Avocado recheado com salada de atum

Ingredientes

2 avocados

Suco de 1 limão

340 g de atum sólido ao natural esfarelado

1 xícara de chá de coentro picado

1 colher de sopa de cebolinha picada

2 tomates sem sementes e picados em cubos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte os avocados ao meio e retire os caroços. Tempere com o suco de limão e reserve. Em um recipiente, coloque o atum, o coentro, a cebolinha e os tomates e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, com a ajuda de uma colher, recheie os avocados com a mistura e regue com azeite. Sirva em seguida.

Pizza de repolho

Ingredientes

1 repolho

1 xícara de chá de tomates sem pele e cortados em cubos

300 g de queijo branco ralado

Orégano para polvilhar

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave o repolho, corte em fatias grossas e coloque sobre uma assadeira. Polvilhe com sal e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 7 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e cubra cada fatia com tomate cortado em cubos e queijo branco. Polvilhe com orégano e leve ao forno por mais 10 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.

Salada de berinjela

Ingredientes

1 berinjela cortada em cubos

4 tomates italianos

1 1/2 xícara de chá de cubos de pão integral

6 dentes de alho

6 colheres de sopa de azeite

Alecrim, tomilho, pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Modo de preparo

Corte os tomates em 4 partes no sentido do comprimento. Em uma forma, coloque a berinjela e os tomates e regue com a metade do azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino, alecrim e tomilho. Leve ao forno preaquecido a 190 °C por 30 minutos. Na metade do tempo, adicione à forma os dentes de alho. Em um recipiente, regue os cubos de pão com o restante do azeite e acrescente à forma com os vegetais. Asse por mais 8 minutos. Sirva em seguida.