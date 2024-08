5 receitas práticas e saudáveis com feijão-preto

O feijão-preto é um alimento versátil, nutritivo e base de uma variedade de pratos deliciosos e saudáveis. Rico em proteínas, fibras e antioxidantes, ele contribui para uma dieta equilibrada, oferecendo benefícios como a promoção da saciedade e a regulação dos níveis de açúcar no sangue.

A seguir, confira 5 receitas práticas que vão ajudar a incorporar esse ingrediente no dia a dia de forma saborosa e nutritiva.

Tacos de feijão-preto

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-preto cozido e escorrido

cozido e escorrido 8 tortilhas de milho

1 xícara de chá de alface picada

1 tomate picado

1/2 cebola-roxa picada

1 abacate fatiado

Suco de 1 limão

Sal, molho de pimenta e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça as tortillas. Depois, recheie cada uma com uma porção de feijão-preto, alface, tomate e cebola-roxa. Adicione fatias de abacate e um pouco de molho de pimenta. Regue com suco de limão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Dobre as tortilhas e sirva em seguida.

Sopa de feijão-preto com legumes

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-preto cozido

1 cenoura picada

1 abobrinha picada

picada 1 tomate picado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de sopa de azeite de oliva

4 xícaras de chá de caldo de legumes

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a cenoura, a abobrinha e o tomate, refogando por 5 minutos. Acrescente o feijão-preto, o cominho e o caldo de legumes. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e sirva em seguida.

Salada de feijão-preto com abacate e milho (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)

Salada de feijão-preto com abacate e milho

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-preto cozido e escorrido

1 abacate cortado em cubos

cortado em cubos 1 xícara de chá de milho-verde cozido

1/2 xícara de chá de tomate-cereja fatiado

1/2 cebola-roxa picada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, coentro picado e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o feijão-preto, o abacate, o milho-verde, o tomate e a cebola-roxa. Tempere com suco de limão, azeite, sal e orégano. Adicione o coentro e misture delicadamente. Sirva a salada gelada ou em temperatura ambiente.

Feijão-preto com batata-doce e espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-preto cozido com o caldo

2 batatas-doces cortadas em cubos

2 xícaras de chá de espinafre

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo alto, cozinhe a batata-doce em água fervente até ficar macia. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o cominho e mexa por 1 minuto. Acrescente o feijão-preto e a batata-doce, misturando bem. Junte o espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Hambúrguer de feijão-preto

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-preto cozido e escorrido

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

em flocos 1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica defumada

1 ovo

Sal a gosto

Azeite de oliva para grelhar

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse o feijão-preto com um garfo. Adicione a aveia, a cebola, o alho, o cominho, a páprica, o ovo e o sal. Misture até obter uma massa homogênea. Depois, modele hambúrgueres com desejar. Em fogo médio, aqueça uma frigideira com um pouco de azeite e grelhe os hambúrgueres por 3-4 minutos de cada lado, até dourarem. Sirva em seguida.