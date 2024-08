5 receitas práticas de sopas para os dias frios

Quando as temperaturas caem, é essencial cuidar do corpo com alimentos nutritivos e reconfortantes. As sopas são uma excelente escolha para incluir ingredientes saudáveis e diversos em uma única refeição. Além de práticas, elas ajudam a manter o sistema imunológico forte, fornecendo vitaminas e minerais essenciais. Por isso, confira 5 receitas que combinam sabor e nutrição, ideais para aquecer o corpo e fortalecer a saúde nos dias frios!

Sopa de cogumelos

Ingredientes

400 g de cogumelos shitake frescos fatiados

shitake frescos fatiados 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 l de caldo de galinha

200 ml de creme de leite

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

1 colher de chá de páprica doce

Salsinha para decorar

Modo de preparo

Em uma panela grande, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione a cebola e o alho, refogando por 3 minutos. Acrescente os cogumelos fatiados e cozinhe por cerca de 5-7 minutos, mexendo ocasionalmente, até que estejam macios e tenham liberado seus sucos. Polvilhe a farinha de trigo sobre os cogumelos e misture bem, cozinhando por mais 1-2 minutos.

Aos poucos, adicione o caldo de galinha, mexendo constantemente para evitar grumos. Aumente o fogo e deixe a sopa ferver. Em seguida, reduza o fogo e deixe cozinhar por cerca de 10-15 minutos, até que a sopa engrosse ligeiramente. Retire a panela do fogo e adicione o creme de leite, misturando bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.

Volte a panela ao fogo baixo e aqueça suavemente, sem deixar ferver, para não talhar o creme. Acrescente a páprica doce e misture. Sirva a sopa quente, decorada com salsinha e páprica.

Sopa de lentilha com cenoura

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha seca lavada e escorrida

seca lavada e escorrida 2 cenoura cortadas em rodelas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 l de caldo de legumes

1 folha de louro

1 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até que fiquem macios e translúcidos, cerca de 5 minutos. Adicione as cenouras, a lentilha, a folha de louro e o cominho em pó, mexendo bem. Cozinhe por 3 minutos.

Despeje o caldo de legumes e aumente o fogo para alto até a sopa ferver. Em seguida, reduza o fogo para médio-baixo e cozinhe por cerca de 25 minutos, ou até que a lentilha e as cenouras estejam macias. Em seguida, tempere com sal e pimenta-do-reino, retire a folha de louro antes de servir e decore com salsinha fresca picada.

Sopa de milho-verde com frango e batata-doce

Ingredientes

2 xícaras de milho-verde

200 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 batata-doce descascada e cortada em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 l de caldo de galinha

1/2 xícara de chá de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio-alto. Adicione a cebola e o alho e refogue por 3 minutos. Acrescente o milho-verde, a batata-doce e o frango desfiado. Cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o caldo de galinha e aumente o fogo até começar a ferver. Em seguida, reduza o fogo para médio-baixo, tampe a panela e deixe cozinhar por 20 minutos, ou até que a batata-doce esteja macia.

Transfira metade da sopa para um liquidificador e bata até ficar cremosa, depois misture novamente com a sopa restante. Adicione o creme de leite, tempere com sal e pimenta-do-reino e aqueça por mais 5 minutos, sem deixar ferver. Sirva quente e decorada com cebolinha picada.

Creme de couve-flor com batata (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

Creme de couve-flor com batata

Ingredientes

1 couve-flor cortada em floretes

cortada em floretes 2 batatas descascadas e cortadas em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 l de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de creme de leite

Pimenta-do-reino moída, páprica doce e sal a gosto

1 colher de sopa de salsinha picada

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça 2 colheres de sopa de azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até que fiquem macios e translúcidos, cerca de 5 minutos. Adicione a couve-flor e as batatas à panela e misture bem com a cebola e o alho. Cozinhe por mais 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Despeje o caldo de legumes na panela e aumente o fogo para alto. Deixe ferver, depois reduza o fogo para médio-baixo e cozinhe por cerca de 20 minutos.

Usando um liquidificador, bata até obter uma consistência cremosa e homogênea. Retorne o creme para a panela, adicione o creme de leite e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e aqueça em fogo baixo, sem deixar ferver. Sirva o creme quente em tigelas, regando cada porção com um fio de azeite de oliva restante e polvilhando com salsinha picada e páprica doce.

Sopa de tomate assado com manjericão

Ingredientes

1 kg de tomates maduros cortados ao meio

1 cebola cortada em fatias

3 dentes de alho com casca

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 l de caldo de legumes

1 colher de chá de açúcar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de folhas de manjericão fresco

Queijo parmesão ralado para servir

Modo de preparo

Em uma assadeira grande, coloque os tomates, a cebola e os dentes de alho. Regue com azeite de oliva, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem para que os vegetais fiquem cobertos com o azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30-35 minutos, ou até que os tomates estejam macios e levemente caramelizados.

Retire a assadeira do forno e deixe esfriar um pouco. Retire a casca dos dentes de alho. Transfira os vegetais assados para uma panela grande. Adicione o caldo de legumes e o açúcar. Após, aqueça em fogo médio até começar a ferver, reduza o fogo e deixe cozinhar por 10 minutos. Em seguida, em um liquidificador, bata apenas metade da sopa e misture novamente. Adicione as folhas de manjericão fresco e cozinhe por mais 2 minutos. Ajuste o tempero com sal e pimenta-do-reino e sirva quente, polvilhada com queijo parmesão ralado.