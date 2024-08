5 receitas criativas e saudáveis com espinafre

O espinafre é um verdadeiro tesouro verde, repleto de nutrientes e versatilidade culinária. Rico em vitaminas, ferro e minerais, ele é essencial para o bom funcionamento do corpo. No entanto, engana-se quem pensa que essa folha serve apenas para saladas, pois existem receitas deliciosas e saudáveis que levam as suas propriedades a outro nível. A seguir, confira algumas opções:

Smoothie de espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de espinafre higienizadas

1 maçã verde picada

verde picada 2 colheres de sopa de sementes de chia

3/4 xícara de chá de iogurte natural

2 colheres de sopa de suco de limão

Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com sementes de chia.

Waffle de espinafre com ricota

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

3/4 xícaras de chá de farinha de trigo integral

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite de aveia

1/2 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

1/2 xícara de chá de ricota

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a aveia, a farinha de trigo e o sal e misture. Em outro recipiente, coloque o azeite, o vinagre de maçã, o ovo, o leite de aveia e a água. Misture bem e, aos poucos, despeje sobre os ingredientes secos e mexa para incorporar. Por último, coloque as folhas de espinafre e misture. Unte uma máquina para waffle com azeite e disponha a massa sobre ela. Cubra com a ricota e cozinhe até dourar. Sirva em seguida.

Macarrão de espinafre com shimeji

Ingredientes

Espaguete

3 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 colher de sopa de azeite

2 ovos

200 g de farinha de trigo integral

Fubá para polvilhar

Sal a gosto

Água para cozinhar

Molho

200 g de shimeji

2 colheres de sopa de azeite

Modo de fazer

Em um recipiente, coloque as folhas de espinafre e leve ao micro-ondas por 1 minuto. Transfira para um liquidificador, adicione o sal, o azeite e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e, aos poucos, acrescente a farinha de trigo. Amasse até obter uma textura lisa e disponha em uma superfície plana polvilhada com fubá. Abra com a ajuda de um rolo até obter a espessura desejada e coloque em uma máquina de fazer massas.

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Coloque sal e mexa. Disponha o macarrão fresco sobre ela e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o shimeji e refogue por 10 minutos. Junte o espaguete e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Bolo de espinafre (Imagem: Edgunn | Shutterstock)

Bolo de espinafre

Ingredientes

6 ovos

1 1/2 xícara de chá de óleo de coco

Folhas de 1 maço de espinafre higienizadas

1 colher de sopa de xilitol

3 xícaras de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos e o óleo de coco e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione as folhas de espinafre e o xilitol e bata novamente para incorporar. Aos poucos, coloque a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para envolver.

Após, transfira a massa para uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até a massa crescer e dourar. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Biscoito de espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

100 ml de azeite

1 ovo

1 colher de sopa de suco de laranja

300 g de farinha de trigo integral

100 g de flocos de aveia

2 colheres de chá de fermento químico em pó

100 g de açúcar de coco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as folhas de espinafre, o azeite e o ovo e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, adicione o restante dos ingredientes e misture até obter uma massa lisa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, retire da geladeira e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa. Modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Disponha em uma assadeira untada com óleo de coco e repita o processo com toda a massa. Leve ao forno preaquecido a 190ºC até dourar as laterais. Sirva em seguida.