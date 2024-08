3 receitas saborosas e saudáveis de maionese caseira

As receitas de maionese caseira podem ser tanto saborosas quanto saudáveis, oferecendo alternativas nutritivas às versões industrializadas. Utilizando ingredientes naturais, é possível criar opções cremosas e cheias de sabor, sem conservantes e aditivos químicos. Por isso, abaixo, confira como preparar três receitas de maionese!

Maionese de abacate

Ingredientes

Polpa de 1 abacate picada

picada 1/4 de xícara de chá de iogurte natural

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de mostarda

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e sirva em seguida.

Maionese de iogurte grego

Ingredientes

1/2 xícara de chá de iogurte grego

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de mostarda

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e sirva em seguida.

Maionese de castanha-de-caju vegana (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)

Maionese de castanha-de-caju vegana

Ingredientes

1 xícara de chá de castanha -de-caju crua

-de-caju crua 1/4 de xícara de chá de água

1 colher de sopa de suco de limão

1 dente de alho

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe as castanhas-de-caju de molho na água por 4 horas. Escorra e coloque no liquidificador com 1/4 de xícara de chá de água, o suco de limão e o alho. Bata até obter uma mistura cremosa. Adicione o azeite aos poucos e ajuste a consistência com mais água, se necessário. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.