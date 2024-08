6 jogos eletrônicos para estudar para o Enem

Em 29 de agosto é celebrado o “Dia Internacional do Gamer”, data comemorativa criada por revistas especializadas no setor para celebrar a importância do videogame na vida das pessoas, da indústria e até da cultura pop. Muito além do passado controverso, diversas pesquisas científicas já mostraram que videogames podem ter efeitos positivos nas habilidades e até na inteligência dos jogadores.

Pesquisadores suecos do Karolinska Institutet descobriram que crianças aumentaram sua inteligência acima da média em comparação com quem apenas assistiu TV ou mídia social no mesmo período. A pesquisa analisou 5 mil meninas e meninos dos Estados Unidos e o resultado foi divulgado em 2022, no periódico Scientific Reports.

Para se diferenciar no mercado, a indústria de games está tendo que aprofundar o contexto e o enredo em que o jogo acontece. Isso implica tanto em investir na narrativa como na construção de cenários, o que afeta positivamente os jogadores. Na opinião do professor de Química do Ensino Médio do Colégio Marista Paranaense, Janylson Souza Araujo, quando o jovem está inserido no jogo, acaba aprendendo e absorvendo as informações naturalmente.

“O estudante que gosta de videogames e dedica algum tempo livre a isso pode procurar títulos que acrescentem conhecimento, especialmente se estiver no ensino fundamental ou nos anos finais do ensino médio. A combinação do que é ensinado em sala de aula, com o que é visto na tela pode ajudar a fixar o conteúdo e ser benéfico na hora de testes seletivos, por exemplo”, avalia.

Sabendo disso, a seguir, confira alguns títulos para estudantes que vão encarar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e os vestibulares neste ano. Confira!

1. Math and Sorcery

As quatro operações matemáticas estão literalmente em jogo com esse game em estilo RPG. O jogador deve resolver o mais rápido possível cálculos de adição, subtração, multiplicação e divisão para evoluir seu personagem e recuperar o poderoso livro de Matemática e Feitiçaria que o Conde Mathula roubou. São 100 níveis para percorrer e desbloquear conquistas, vencer batalhas e ganhar poções, usando o raciocínio lógico.

2. Valiant Hearts: The Great War

Um jogo de quebra-cabeça e aventura ambientado durante a Primeira Guerra Mundial. Ele oferece uma narrativa emocional que combina fatos históricos com histórias pessoais, educando os jogadores sobre eventos importantes e o impacto humano da guerra.

Sid Meier’s Pirates! é uma maneira divertida de os estudantes aprenderem geografia (Imagem: Reprodução digital | Firaxis Games)

3. Sid Meier’s Pirates!

Este jogo de aventura coloca os jogadores no papel de um pirata navegando pelos mares do Caribe. É uma maneira divertida de aprender sobre geografia, navegação, comércio e a história da pirataria durante a era colonial.

4. Civilization VI

Este game de estratégia em turnos permite que os jogadores construam e expandam civilizações ao longo da história. Ele ensina sobre o desenvolvimento de sociedades, estratégias militares, avanços tecnológicos e a importância da diplomacia e comércio.

5. Plague Inc: Evolved

Um jogo de simulação estratégica em que os jogadores desenvolvem e espalham patógenos para infectar a população mundial. Ele é útil para entender epidemiologia, biologia, propagação de doenças e a importância de medidas de saúde pública.

6. Fate of the World

Um jogo de estratégia que desafia os jogadores a gerenciar recursos globais e tomar decisões sobre políticas ambientais para combater mudanças climáticas. Excelente para aprender sobre ciência ambiental, geopolítica e economia sustentável.

Por Luiza Lafuente