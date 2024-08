5 habilidades que todo estagiário deve desenvolver

Com um mercado em constante mudança, muitos são os pontos a serem trabalhados para se aprimorar profissionalmente. E um dos períodos que pode ser fundamental para aprender e se desenvolver é no estágio. No “Dia do Estagiário”, celebrado neste 18 de agosto, fica a reflexão: quais habilidades são cruciais para os futuros profissionais desenvolverem e como essas competências podem impactar significativamente sua trajetória?

Fernando Pereira da Silva, coordenador do curso de Recursos Humanos da Faculdade Anhanguera, explica que o estágio é mais do que uma simples introdução ao mundo profissional, é uma fase crucial para o desenvolvimento de habilidades práticas e pessoais que moldarão o sucesso do futuro dos jovens no mercado de trabalho.

Sabendo disso, o profissional elenca 5 habilidades que os estagiários devem desenvolver para chamar atenção dos empregadores. Confira!

1. Habilidade de comunicação

Embora a habilidade de comunicação seja frequentemente destacada, a importância de desenvolvê-la em múltiplos contextos é muitas vezes subestimada. O professor explica que durante o estágio é crucial aprimorar não apenas a comunicação verbal e escrita, mas também a habilidade de ouvir ativamente.

“Estagiários devem aprender a adaptar sua comunicação ao público específico, seja com colegas, clientes ou superiores, e a utilizar ferramentas digitais de comunicação de maneira eficaz. A capacidade de expressar ideias claramente e de forma persuasiva pode diferenciar um estagiário e abrir portas para oportunidades futuras”, diz.

2. Inteligência emocional

Outra competência essencial que frequentemente não recebe a devida atenção é a inteligência emocional. “Durante o estágio, os jovens profissionais têm a chance de aprender a gerenciar suas próprias emoções e entender as emoções dos outros. Isso inclui habilidades como empatia, autocontrole e a capacidade de lidar com feedback construtivo. A inteligência emocional não só ajuda a construir relações de trabalho mais eficazes, mas também contribui para um ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo”, explica o especialista.

Saber gerenciar o tempo é fundamental durante o estágio (Imagem: Ahmet Misirligul | Shutterstock)

3. Gestão de tempo

Fernando Pereira da Silva ressalta que o gerenciamento eficiente do tempo é uma habilidade que muitas vezes é subestimada, mas que se revela fundamental durante o estágio. “Estagiários devem aprender a equilibrar múltiplas tarefas e projetos simultaneamente, estabelecendo prioridades e organizando seu trabalho de maneira eficaz. A capacidade de gerenciar o tempo de forma produtiva não só melhora a performance individual, mas também demonstra responsabilidade e comprometimento, qualidades altamente valorizadas pelos empregadores”, afirma.

4. Capacidade de adaptação

Durante o estágio, é essencial desenvolver a capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças e enfrentar obstáculos com resiliência. Estagiários que demonstram flexibilidade e uma atitude positiva diante das dificuldades não apenas se destacam em suas funções, mas também são percebidos como valiosos colaboradores que podem lidar com a incerteza e a mudança de forma eficaz.

5. Iniciativa para construir uma base networking

Por fim, o professor recomenda construir uma base de networking já no período de estágio. “Esse período oferece uma plataforma única para construir uma rede profissional e estabelecer conexões valiosas no setor. Estagiários devem ser proativos em interagir com colegas, mentores e líderes da indústria, participando de eventos e aproveitando oportunidades para aprender com a experiência dos outros. O networking não só pode abrir portas para futuras oportunidades de emprego, mas também fornece insights e orientações valiosas sobre a carreira”, finaliza Fernando Pereira da Silva.

Por Bianca Lodi Rieg