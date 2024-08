7 benefícios do amaranto para a saúde e como usá-lo

O amaranto é um grão, cultivado há cerca de 8 mil anos, que tem ganhado destaque na alimentação devido aos seus diversos benefícios para a saúde. Originário das regiões da América Central e do Sul, ele é uma excelente fonte de nutrientes essenciais e pode ser incorporado em diversas receitas.

Confira, a seguir, 7 benefícios do amaranto para a saúde e saiba como usá-lo no dia a dia.

1. Rico em proteínas de alta qualidade

O amaranto é uma das poucas fontes vegetais de proteínas completas, contendo todos os nove aminoácidos essenciais. Isso o torna uma excelente opção para vegetarianos e veganos. De acordo com Alessandra Luglio, nutricionista e coordenadora do departamento de nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira, as proteínas desempenham funções fisiológicas e metabólicas essenciais, como estrutural, transportadora, reguladora e enzimática.

“São responsáveis pela formação e manutenção dos tecidos celulares, síntese muscular, de anticorpos, enzimas, hormônios, neurotransmissores, no transporte de substâncias pelo corpo e são fonte de energia”, acrescenta.

2. Fonte de fibra alimentar

Com uma quantidade significativa de fibra, o amaranto ajuda na saúde digestiva ao auxiliar a regularidade intestinal e a prevenir a constipação. Além disso, incorporá-lo na alimentação pode auxiliar na digestão e promover uma sensação de saciedade, o que pode ser útil para o controle do peso.

“As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

3. Beneficia a saúde cardiovascular

Devido ao seu conteúdo de fibras e antioxidantes, o amaranto pode ajudar a reduzir o colesterol LDL (ruim) e a melhorar a saúde do coração. Os altos níveis dessa gordura são responsáveis pelo desenvolvimento da aterosclerose, problema que atinge, principalmente, artérias do coração e cérebro, causando respectivamente infarto e derrame.

“O desenvolvimento dessas doenças se dá de forma insidiosa, progressiva, com deposição de colesterol na parede das artérias e posterior entupimento, impedindo a passagem de sangue e destruindo o tecido”, alerta o cardiologista Ranieri Carvalho Leitão.

4. Ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue

O amaranto tem um baixo índice glicêmico, o que significa que não causa picos rápidos de açúcar no sangue. Isso é especialmente benéfico para pessoas com diabetes ou que estão tentando controlar seus níveis de glicose.

“Muitas pessoas podem desenvolver o diabetes por conta dos hábitos alimentares. Consumindo muito açúcar e carboidrato, como refrigerante, sucos de caixinha, pão, bolo etc. É importante diminuir a presença desses alimentos na rotina e aumentar a frequência de legumes e verduras nas refeições”, explica o médico Dr. Silas Soares, especialista em saúde integrativa e funcional.

O cálcio é essencial para a saúde óssea de idosos (Imagem: Lordn | Shutterstock)

5. Apoia a saúde óssea

A presença de cálcio e magnésio no amaranto é benéfica para a manutenção de ossos fortes e saudáveis. Esses minerais trabalham juntos para prevenir a osteoporose e outras condições relacionadas à fragilidade óssea, especialmente em idosos.

6. Favorece a saúde da pele

Devido ao seu conteúdo de vitaminas e antioxidantes, como a vitamina E, o amaranto pode contribuir para uma pele saudável. A vitamina E, em especial, ajuda a proteger a pele contra danos causados pelos radicais livres e a promover uma aparência saudável e jovem.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

7. Sem glúten

O amaranto é naturalmente isento de glúten, o que o torna uma excelente opção para pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten. Ele pode ser utilizado em uma variedade de receitas, substituindo grãos como o trigo.

“A doença celíaca é uma condição que requer cuidados especiais na alimentação e no estilo de vida. Embora possa ser desafiador seguir uma dieta rigorosa sem glúten, é possível ter uma vida saudável e feliz, desde que sejam tomados os cuidados adequados”, diz a nutricionista funcional Cris Ribas Esperança.

Como usar o amaranto

Versátil e fácil de preparar, o amaranto pode ser utilizado de várias maneiras. Confira algumas formas de utilizá-lo: