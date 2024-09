7 dicas para prevenir a calvície ou o afinamento do cabelo

A calvície, também conhecida como alopecia, é uma condição caracterizada pela perda parcial ou total de cabelo, principalmente no couro cabeludo. Essa perda de cabelo pode ocorrer de forma gradual e é mais comum em homens, embora também possa afetar mulheres.

“Nas mulheres, logo no início da calvície, a primeira impressão é que o cabelo perdeu o peso, o volume, já não cresce mais; até que progressivamente a rarefação chega ao ponto de expor ou esboçar o esbranquiçado do couro cabeludo”, explica a dermatologista Dra. Lilian Brasileiro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Segundo a médica, o cabelo ralo e fino é mais comum na parte superior da cabeça, na linha média do cabelo, mas também pode acometer a coroa – e acontece de maneira difusa, sem provocar clareiras ou falhas circulares e bem definidas. “Existem vários graus de alopecia e a exposição do couro cabeludo é determinada pela gravidade da alopecia, mas a mulher raramente fica com a careca lisa e brilhante como a do homem”, acrescenta.

Em relação ao homem, é um pouco diferente. “O afinamento masculino começa com a recessão da linha do cabelo na região frontal (as famosas ‘entradas’) e a formação de uma área calva na coroa do couro cabeludo. Com o passar do tempo, as áreas calvas podem se expandir e se unir, resultando em uma área completamente desnuda, deixando o couro cabeludo liso e brilhante”, explica. Conforme a médica, a nuca é poupada pela calvície, pois nessa área, não há presença de receptores hormonais presos aos folículos.

Formas de prevenção

Abaixo, a médica dá algumas dicas do que pode ser feito para prevenir a calvície ou o afinamento capilar:

1. Sono de qualidade

O sono de qualidade é essencial. “Durma cedo, de preferência antes das 22h30. Essa medida é importante para que seus ciclos de sono profundo sejam suficientes para que todo seu organismo tenha tempo de realizar seus processos regenerativos, incluindo o folículo capilar”, diz a Dra. Lilian Brasileiro.

2. Hair food

O termo “comida para cabelo” é muito usado pela indústria de nutracêuticos, prometendo dar qualidade e nutrição aos fios. “A grande verdade é que nada substitui uma dieta equilibrada, rica em vitaminas e minerais essenciais para a saúde do cabelo, como vitamina A, vitamina D, vitamina E, ferro e zinco. Alimentos como frutas, vegetais, peixes, nozes e sementes são benéficos para o cabelo. Somente depois de otimizar a alimentação, faz sentido uso suplementos”, completa a médica.

3. Cuidado com a tração

É essencial tomar cuidado ao prender o cabelo. “Evite penteados que puxem demais o cabelo no dia a dia, como rabos de cavalo apertados, tranças apertadas ou coques. A tração excessiva e constante dos fios faz com que os folículos se cicatrizem permanentemente, o que impedirá o nascimento de novos fios”, alerta.

4. Higienização

Manter o couro cabeludo limpo e saudável é fundamental, segundo a médica, para evitar o acúmulo de sujeira, fungos e oleosidade. “A frequência das lavagens é ditada pela oleosidade que o couro cabeludo produz, se, para manter o couro cabeludo limpo, for necessário lavá-los todos os dias, que assim seja. Apenas evite aplicar o shampoo diariamente no comprimento e capriche na hidratação”, explica.

5. Evite o estresse

Segundo a Dra. Lilian Brasileiro, longe de ser um mito, já é comprovado cientificamente que a elevação do cortisol que ocorre durante o estresse consome uma proteína que ancora o folículo capilar dentro da sua cavidade, além de alterar as fases do ciclo capilar, antecipando a fase de queda. “Pratique técnicas de gerenciamento de estresse, como exercícios físicos regulares, meditação, ioga ou outras atividades relaxantes”, comenta.

O tabagismo prejudica a circulação sanguínea no couro cabeludo, comprometendo os folículos e aumentando a produção de cabelos brancos (Imagem: Kues | Shutterstock)

6. Não fume

O tabagismo reduz a circulação sanguínea do couro cabeludo, fazendo com que o oxigênio e os nutrientes da alimentação não sejam ofertados para os folículos. “Sem contar a microinflamação crônica que promove oxidação da produção de melanina nos fios, aumentando a quantidade de cabelos brancos”, explica a médica.

7. Cuidados com a saúde

Atentar-se para a saúde do corpo também é extremamente necessário. “Cuide das infecções de repetição, como candidíase, herpes, sinusites, infecção urinária. Seu organismo é sábio, ele rouba toda nutrição dos folículos enquanto ele está ocupado em combater sua infecção”, diz a médica.

Tratamento contra a queda de cabelo

Para cuidar ainda melhor do couro cabeludo, o ideal é procurar um médico assim que notar que o cabelo está caindo demais e algumas áreas estão mais “vazias”. “A partir do momento no qual o paciente recebe um diagnóstico de queda crônica de cabelos, o tratamento geralmente é para toda vida e o seu alvo é engrossar os cabelos finos, impedir que os fios que ainda estão saudáveis também se afinem e, principalmente, manter os folículos vivos, já que nenhum tratamento é capaz de criar um folículo capilar, nem mesmo o implante […]”, explica a Dra. Lilian Brasileiro.

Por Maria Cláudia Amoroso