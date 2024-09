5 dicas para transformar ambientes com a iluminação

O projeto luminotécnico é uma peça fundamental no quebra-cabeça do design de interiores, atuando não apenas como um elemento funcional, mas também como uma ferramenta estratégica para realçar a beleza e a atmosfera dos espaços. O arquiteto Daniel Szego, com sua vasta experiência no tema, compartilha dicas sobre como a iluminação pode ser usada para criar cenários singulares e enriquecer o projeto de decoração.

O profissional enfatiza que a iluminação deve ser considerada desde as etapas iniciais de planejamento. Sua capacidade de moldar a percepção do espaço e de influenciar a cor e a textura dos materiais é essencial, impactando diretamente o bem-estar dos ocupantes. Para ele, a excelência vai além de selecionar belas luminárias: é crucial entender a luz como um elemento arquitetônico que organiza, define e vitaliza os ambientes.

1. Camadas de luz

A estratégia de utilizar variados tipos de iluminação – diretas, indiretas, difusas e focais – permite destacar pontos de interesse e configurar a atmosfera desejada. O profissional também sugere implementar sistemas de controle para modular a intensidade e a temperatura da cor, permitindo que o ambiente seja adaptado para diferentes situações e atividades.

2. Harmonia visual

A seleção de lâmpadas e luminárias deve estar em consonância com o estilo do espaço. Peças modernas e minimalistas se beneficiam de formas simples e linhas limpas, enquanto espaços de estética clássica ou rústica ganham vida com detalhes mais elaborados e texturas ricas. A sustentabilidade segue como uma prioridade, com Daniel Szego recomendando opções de baixo consumo energético como LEDs, que combinam eficiência e menor impacto ambiental.

A iluminação pode ser usada para destacar espaços da casa (Imagem: Pinkystock | Shutterstock)

3. Personalização

A criação de zonas de iluminação controláveis é fundamental para a personalização do uso do espaço. Esse recurso possibilita a adaptação da iluminação em diferentes áreas conforme necessário, seja para realçar obras de arte, facilitar o foco no trabalho ou criar um ambiente relaxante.

4. Modernidade e tecnologia

Perfis de LED embutidos oferecem uma solução elegante para iluminar precisamente áreas específicas sem expor a fonte de luz, conferindo um efeito luminoso distribuído que adiciona uma camada de sofisticação e modernidade ao espaço.

5. Temperatura de cor

Experimentar diferentes temperaturas de cor é vital para definir a vibe de cada ambiente. Tons mais quentes são ideais para áreas de descanso, enquanto os mais frios se adaptam melhor a espaços de trabalho, como cozinhas e escritórios, influenciando a produtividade e o estado de ânimo. “A iluminação correta é crucial para realçar a funcionalidade e estética de um espaço, moldando como o experienciamos em nosso dia a dia”, finaliza Daniel Szego.

Por Bruna Rodrigues