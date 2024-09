5 receitas ricas em proteína vegetal para o almoço

As proteínas vegetais desempenham um papel fundamental em uma dieta equilibrada, especialmente para quem busca alternativas saudáveis e sustentáveis às fontes animais. Incorporar esses alimentos é uma excelente maneira de garantir os nutrientes necessários para o dia a dia, mantendo a energia e promovendo o bem-estar.

Confira, a seguir, 5 receitas ricas em proteína vegetal para você experimentar!

Almôndegas de lentilha

Ingredientes

1 ½ xícara de chá de lentilhas cozidas

cozidas ½ xícara de chá de aveia em flocos

1 cenoura ralada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de cominho em pó

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um processador, bata as lentilhas, a aveia, a cenoura, a cebola, o alho, o molho de soja, o cominho, o sal e pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Modele as almôndegas com as mãos e reserve. Aqueça o azeite em uma frigideira e frite as almôndegas até dourarem por igual. Sirva em seguida.

Quinoa com grão-de-bico e espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

1 ½ xícara de grão-de-bico cozido

2 xícaras de chá de espinafre fresco

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo médio. Acrescente o sal e cozinhe por 15 minutos. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o grão-de-bico e o espinafre e refogue até que o espinafre murche. Acrescente a quinoa cozida, tempere com suco de limão, sal e orégano. Sirva em seguida.

Strogonoff de cogumelos e tofu (Imagem: norikko | Shutterstock)

Strogonoff de cogumelos e tofu

Ingredientes

200 g de tofu em cubos

250 g de cogumelos fatiados

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de leite de coco

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de molho de tomate

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione os cogumelos e o tofu e refogue por mais 5 minutos. Acrescente a mostarda, o molho de soja, o molho de tomate e o leite de coco. Cozinhe em fogo baixo até o molho engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Hambúrguer de feijão branco com aveia

Ingredientes

1 ½ xícara de chá de feijão branco cozido e escorrido

½ xícara de chá de aveia em flocos finos

em flocos finos 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa farinha de rosca

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse o feijão branco com um garfo até obter uma pasta. Adicione a aveia, a cebola, o alho, a páprica, o cominho, o azeite, o cheiro-verde o sal e a pimenta-do-reino. Misture e acrescente a farinha aos poucos, até obter uma massa lisa. Modele os hambúrgueres do tamanho desejado. Aqueça uma frigideira com um fio de azeite de oliva em fogo médio. Coloque os hambúrgueres e frite por aproximadamente 5 minutos de cada lado. Retire do fogo e sirva em seguida.

Salada de macarrão integral

Ingredientes

200 g de macarrão tipo parafuso integral

tipo parafuso integral 1 xícara de chá de feijão azuki cozido

1 cenoura ralada

1 pepino picado

1 pimentão amarelo picado

1/4 xícara de chá de cebolinha picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

1 cebola roxa picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente, escorra e reserve. Em uma saladeira, misture o feijão azuki, a cenoura, o pepino, o pimentão, a cebola roxa e a cebolinha. Reserve. Em um recipiente separado, misture bem o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Tempere o macarrão com o molho, mexendo bem para incorporar todos os ingredientes. Sirva em seguida.