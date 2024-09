Saiba como proteger a pele das mudanças climáticas  

Cada estação do ano exige ajustes nos cuidados de saúde para que o organismo se adapte às mudanças climáticas e ambientais. Isso também se aplica à pele e, para entender os cuidados específicos necessários em cada época, a Dra. Claudia Marçal, dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), oferece orientações detalhadas. Confira a seguir!

Cuidados com a pele no verão

Durante o verão, o calor pode desidratar a pele e, por isso, o uso de hidratantes é tão importante nessa estação. “A hidratação pode ser realizada na forma de cremes, loções ou sérum e, a seguir, o uso de FPS acima de 30 que pode vir acompanhado de pigmento específico ou pigmento universal que se ajusta a qualquer tipo de tonalidade”, explica a médica.

Ao acordar, a ordem correta de cuidados com a pele, segundo a dermatologista, é: limpar, tonificar, hidratar, proteger e, depois, maquiar. “Procure tomar banhos gelados ou pelo menos mornos, logo após aplique um bom creme hidratante no rosto e no corpo. Isso ajudará a evitar o envelhecimento precoce da pele”, explica a Dra. Claudia Marçal.

Limpeza da pele

Conforme a médica, após o uso do sabonete ou loção de higiene, é indicado utilizar tônico ou adstringente, dependendo de cada caso em questão. “Nas peles que são mais oleosas, deve ser utilizado adstringente. Nas peles mais sensíveis e secas, o melhor é usar um tônico que reequilibra o pH da pele, remove impurezas residuais e ainda retira resíduos da loção ou sabonete de limpeza. O ideal nestas peles é ainda finalizar o processo de higienização com aplicação de água termal, de preferência gelada, com ação calmante, remineralizante e promovendo hidratação da camada superior para melhor receber o hidratante a seguir”, sugere.

Proteção da pele

Ainda nessa estação, é crucial se proteger dos raios solares intensos. “Use protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados, e evite exposição ao sol entre 10h00 e 16h00, quando os raios UV são mais fortes”, destaca a Dra. Claudia Marçal. Ademais, deve-se tomar cuidado com os ácidos, que são menos indicados nesta época, já que são, em geral, substâncias que causam fotossensibilidade.

Cuidados com a pele na primavera

Assim como o verão, a primavera é uma estação em que a temperatura começa a aumentar. Por isso, deve-se ajustar a rotina de cuidados com a pele para lidar com as mudanças climáticas: “Uma das principais preocupações nesta estação é a proteção solar. Com o aumento da intensidade dos raios solares, é importante usar protetor solar diariamente”, explica a médica. Escolha um filtro solar adequado ao seu tipo de pele e reaplique-o ao longo do dia, especialmente se você passa muito tempo ao ar livre.

Outra dica importante, segundo a profissional, é prestar atenção à limpeza. “Com o aumento da transpiração devido ao clima mais quente, é importante manter a pele limpa para evitar o acúmulo de sujeira e bactérias”, diz a Dra. Claudia Marçal.

No inverno, a pele tende a ficar mais seca e irritada, demandando maior hidratação (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)

Cuidados com a pele no inverno

O inverno é uma estação naturalmente mais seca e com temperaturas frias. “Isso gera uma exposição maior à água quente no banho, vento, poluição e contrastes de temperatura. Por isso, a pele tende a se tornar mais ressecada, muitas vezes com descamação, vermelhidão e irritabilidade”, explica a médica.

Segundo ela, as glândulas sebáceas produzem menos gordura e perdemos mais água. “Portanto, durante esta estação, é indispensável aumentar a hidratação da pele e evitar banhos muito demorados com água quente e uso de bucha”, diz a dermatologista.

É preciso aumentar a hidratação durante o tempo seco

Nessa estação, a pele deve ser hidratada duas vezes ao dia, pela manhã e à noite. “Em caso de ressecamento ou irritabilidade, a indicação é a de utilizar água termal rica em oligoelementos como magnésio, zinco, silício, selênio e enxofre, pois ajudam a regularizar o pH e promover rápida hidratação associada ao efeito calmante. Pode ser utilizada pela manhã e à noite após a higiene da pele, antes da aplicação dos nutritivos e do hidratante matinal”, orienta.

Segundo a médica, durante o inverno é o melhor período para usar alguns ácidos que tem a finalidade de acelerar a renovação celular, mas sempre com prescrição de um dermatologista. Nas épocas mais frias também é importante dar uma atenção maior aos lábios.

“A porção dos lábios que fica exposta ao meio ambiente é formada por semimucosa, um tecido sem queratina, ou seja, um tecido sensível sem esta proteína morta que está presente na pele e tem papel de barreira protetora. Assim como na pele, as baixas temperaturas interferem ainda mais na hidratação natural dessa pele, que pode apresentar rachaduras, fissuras e até sangrar”, explica a médica. Por isso, o hidratante labial deve estar sempre próximo.

Cuidados com a pele no outono

Tal como o inverno, o outono é uma estação de temperaturas mais baixas, então os cuidados se parecem com os do inverno. Assim, há uma tendência maior ao uso de roupas sintéticas e de água quente no banho. “O contato constante da água quente com o corpo acaba removendo a camada protetora da epiderme. Com isso, a pele acaba ficando ressecada”, explica a dermatologista.

Hidratação no outono

Para manter a pele bonita e saudável durante a estação, a médica explica que “a hidratação corporal deve ser realizada de preferência logo após o banho (de 5 a 10 minutos) em camada generosa, com veículos mais ricos em cremes ou óleos emulsionantes (óleo de oliva, óleo de girassol e óleo de canola), sequestradores da molécula de água (ureia, ácido hialurônico, lático), extratos vegetais (lavanda, camomila, frutos vermelhos, Aloe vera) e vitaminas como a E, B5, C e F”, recomenda.

Por fim, a Dra. Claudia Marçal reforça que a esfoliação corporal se trata de um recurso importante para fazer com que os ativos presentes nos hidratantes penetrem melhor na pele. “A esfoliação deve ser realizada dentro do chuveiro, de preferência com esfoliantes com ativos naturais, com partículas menores; e, se elas estiverem embebidas ou misturadas a óleos (amêndoas, uvas, argan), o benefício é ainda maior, pois serão promovidas a esfoliação e a emoliência ao mesmo tempo”, finaliza a médica.

Por Maria Cláudia Amoroso