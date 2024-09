As receitas de salpicão são uma ótima opção para quem busca pratos saborosos e versáteis. Isso porque ele é um tipo de salada que combina ingredientes variados, como carnes desfiadas, vegetais frescos e frutas, com uma base cremosa de maionese. Ideal para festas, almoços em família ou um simples jantar, o salpicão é uma escolha prática e deliciosa. Por isso, confira, abaixo, 5 receitas incríveis de salada de salpicão!

Salpicão de frango

Ingredientes

400 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 2 xícaras de chá de repolho fatiados

1 cenoura ralada

1/2 xícara de chá de maionese

1/4 de xícara de chá de creme de leite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

100 g de batata palha

Modo de Preparo

Em uma saladeira, misture o peito de frango desfiado, o repolho fatiado, a cenoura ralada e a batata palha. Reserve. Em uma tigela, misture a maionese, o creme de leite, o suco de limão e tempere com sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a mistura de frango e vegetais e misture bem, garantindo que todos os ingredientes estejam bem cobertos pelo molho. Leve à geladeira até o momento de servir.

Salpicão de atum

Ingredientes

360 g de atum escorrido

escorrido 1 cenoura ralada

1/2 xícara de chá de ervilhas cozidas

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 cebola roxa picada

1/2 xícara de chá de maionese

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Batata palha para servir

Modo de Preparo

Em uma tigela, coloque o atum escorrido, a cenoura ralada, as ervilhas, o milho, e a cebola roxa. Adicione a maionese e misture até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto tansfira o salpicão para uma travessa. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Na hora de servir, coloque batata palha e misture.

Salpicão de camarão

Ingredientes

400 g de camarão limpo e cozido

limpo e cozido 1 cenoura ralada

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1/2 xícara de chá de repolho fatiado

1/4 de xícara de chá de cebola roxa picada

1/2 xícara de chá de maionese

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de azeite

Batata palha para servir

Cheiro-verde picado para decorar

Modo de Preparo

Em uma saladeira, misture o camarão, a cenoura ralada, as ervilhas, o pimentão, o repolho e a cebola roxa. Misture bem e reserve. Em uma tigela pequena, misture a maionese com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter um molho homogêneo. Despeje o molho sobre a mistura de camarão e vegetais e misture bem, garantindo que todos os ingredientes estejam bem cobertos pelo molho. Leve a geladeira por 30 minutos. Sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.

Salpicão de tofu (Imagem: niindo | Shutterstock)

Salpicão de tofu

Ingredientes

100 g tofu defumado picado em cubos

defumado picado em cubos 1 cenoura cozida cortada em cubos

1 maçã verde picada em cubos

1/2 xícara de chá de milho-verde cozido

1/2 xícara de chá de maionese

2 colheres de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Batata palha para servir

Cheiro-verde picado para decorar

Modo de Preparo

Em um recipiente, coloque o tofu, a cenoura, a maçã verde e o milho-verde. Adicione a maionese e o suco de limão. Misture bem para que todos os ingredientes fiquem bem incorporados. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.

Salpicão de peito de peru

Ingredientes

300 g de peito de peru defumado picado em cubos

defumado picado em cubos 1 maçã verde picada em cubos

1 cenoura ralada

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/4 de xícara de chá de azeitonas picadas

1/2 cebola roxa picada

1/2 xícara de chá de maionese

Suco de um limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Batata palha para servir

Cheiro-verde picado para decorar

Modo de Preparo

Em uma tigela grande, coloque o peito de peru defumado, a maçã verde, a cenoura ralada, o milho-verde, as ervilhas, a cebola roxa e as azeitonas. Adicione a maionese e o suco de limão. Misture bem para que todos os ingredientes fiquem bem incorporados. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Leve à geladeira por 15 minutos. Transfira o salpicão para uma travessa, acrescente a batata-palha e o cheiro-verde e misture. Sirva em seguida.