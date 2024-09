5 benefícios de oferecer matatabi aos gatos 

O matatabi (Actinidia polygama) é uma planta nativa das regiões montanhosas do Japão e da China. Ele exerce um efeito estimulante sobre os gatos, mas é considerado por muitos tutores como uma alternativa mais poderosa e atraente ao catnip – tendo em vista que alguns bichanos são resistentes a essa última opção devido a variações genéticas.

O matatabi pode ser encontrado em diferentes formas, como galhos secos, pó ou em brinquedos próprios para felinos. É oferecido principalmente como uma forma de enriquecimento ambiental, proporcionando estímulos físicos e mentais que podem melhorar a qualidade de vida do animal.

A seguir, veja cinco benefícios de oferecer matatabi ao seu gato!

1. Estímulo mental e físico

O matatabi tem um efeito estimulante muito forte sobre a maioria dos gatos. Ao ser oferecido na forma de galhos ou brinquedos, ele incentiva o animal a brincar, rolar, mastigar e explorar, sendo uma excelente forma de exercício físico. Além disso, o estímulo sensorial ajuda a manter o gato mentalmente ativo, prevenindo o tédio e promovendo um comportamento mais saudável.

2. Redução do estresse e ansiedade

Um dos principais benefícios do matatabi é sua capacidade de acalmar os gatos em situações estressantes, como visitas ao veterinário, mudanças de ambiente ou a introdução de novos animais em casa. O efeito relaxante da planta pode ajudar a reduzir comportamentos indesejados, como miados excessivos, arranhões em móveis ou reclusão.

O matatabi ajuda a manter os dentes dos gatos saudáveis (Imagem: Sviatoslav_Shevchenko | Shutterstock)

3. Promoção da higiene bucal

O matatabi pode servir como uma espécie de “escova de dentes natural” para os gatos. Mastigar os galhos ajuda a remover placas bacterianas e promover uma boa saúde bucal. Isso é particularmente benéfico, já que problemas dentários podem levar a complicações mais sérias se não tratados.

4. Fortalecimento do vínculo com o tutor

O momento de compartilhar a planta, seja por meio de brincadeiras ou apenas observando o bichano explorar o novo estímulo, pode criar uma experiência positiva e reforçar a conexão entre o tutor e o gato. Isso é especialmente importante para felinos que tendem a ser mais independentes ou tímidos, pois ajuda a construir confiança e afeto.

5. Aumento da atividade física

Para gatos que levam uma vida mais sedentária ou com sobrepeso, o matatabi pode ser um ótimo incentivo para se movimentarem mais. A resposta entusiástica à planta geralmente faz com que eles se tornem mais ativos, correndo, saltando e rolando.

Cuidados ao oferecer matatabi

Embora a planta tenha muitos benefícios, é importante oferecê-la com moderação. A exposição excessiva ao matatabi pode fazer com que o gato perca o interesse ou, em alguns casos, pode resultar em comportamentos excessivamente excitados. Além disso, certifique-se de que o produto oferecido seja de qualidade e seguro, evitando qualquer tipo de aditivo químico ou pesticida. Para isso, converse com o veterinário sobre como usá-lo de maneira correta.