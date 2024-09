6 dicas para cuidar do cabelo misto

É muito comum quem tem a raiz do cabelo oleosa usar produtos para cuidar do couro cabeludo que podem – sem querer – prejudicar ainda mais as pontas ressecadas. E o contrário disso também pode acontecer. Por isso, é necessário incluir diferentes tipos de tratamentos para cada parte do cabelo.

Du Nunes, cabeleireiro e embaixador da Keune Brasil, conta que cuidar de um cabelo misto parece bastante desafiador, mas, com os cuidados e produtos corretos, é possível lidar e amenizar tanto a oleosidade quanto o ressecamento.

“O primeiro passo é avaliar a intensidade da raiz oleosa e o ressecamento das pontas. Isso ajuda a entender qual direção devemos seguir e fazer escolhas adequadas para a necessidade tanto do couro cabeludo quanto do comprimento do fio”, explica.

Para ajudar nesta missão, o especialista lista 6 dicas para cuidar desse tipo de cabelo. Veja!

1. Escolha bem o shampoo

O primeiro passo para um cabelo saudável é cuidar da saúde do couro cabeludo, naturalmente lubrificado pela oleosidade produzida pela região das glândulas sebáceas. Para isso, busque por produtos que regulam o óleo da região para controlar os níveis lipídicos.

“Uma queixa muito comum de quem usa shampoos para cabelos com a raiz oleosa é que eles ressecam o comprimento, principalmente as pontas. E é verdade, muitos deles fazem isso mesmo. Mas não são todos. Existem produtos profissionais de alta tecnologia que têm o poder de solucionar as duas adversidades ao mesmo tempo – controlando a oleosidade da raiz e proporcionando hidratação aos fios”, complementa o embaixador da Keune.

2. Aposte na hidratação

Engana-se quem pensa que cabelo oleoso não precisa de hidratação. Segundo Du Nunes, todo cabelo saudável deve passar por esta etapa de tratamento. Aqueles que têm receio de o fio ficar com aspecto pesado podem buscar por produtos que dão leveza enquanto cuidam do couro cabeludo. O especialista revela que o grande segredo para quem tem cabelo misto é concentrar o produto nas regiões mais secas – no caso, nas pontas.

Aplique um condicionador leve apenas no comprimento e nas pontas do cabelo (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Cuidado com o condicionador

Opte por produtos com fórmulas mais leves, mas que tenham poder condicionante. Além disso, Du Nunes diz que o ideal é aplicar o produto apenas no comprimento e nas pontas.

4. Cuidado com as fontes de calor

As altas temperaturas das ferramentas térmicas, como secadores, difusores e pranchas, podem danificar tanto as pontas quanto a raiz. O calor intenso no topo da cabeça aumenta a aparência oleosa e resseca ainda mais o comprimento do fio. “Não precisamos cortar as fontes de calor da rotina, basta usar com cautela para evitar o excesso e nunca esquecer de usar um bom protetor térmico antes”, sugere Du Nunes.

5. Penteie os fios ao longo do dia

Escovar o cabelo com frequência ajuda a diminuir a oleosidade. “Ao pentear os fios, a oleosidade natural vai se espalhar levemente pelo cabelo, e isso é positivo para saúde do cabelo”, explica o especialista. A dica é perfeita para quem possui cabelo misto, pois ajuda a hidratar as pontas ressecadas também.

6. Cuide da sua alimentação

Uma dieta equilibrada é o melhor complemento para os tratamentos de cabelo. “Alimentos como peixes, vegetais de folhas verdes e gorduras boas são fundamentais para um cabelo fortificado e com brilho”, diz Du. Além disso, a ingestão apropriada de água também contribui para um organismo saudável e, consequentemente, para fios mais bonitos e bem cuidados.

Por Fernanda Martins