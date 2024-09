6 dicas para reformar o banheiro gastando pouco

A reforma do banheiro, às vezes, pode acontecer por necessidade ou pelo desejo de renovar o ambiente. Independentemente da motivação, o fato é que a transformação desse espaço pode sair muito mais em conta do que você imagina. Por isso, a arquiteta Cristina Mioranza lista algumas dicas que vão te ajudar a fazer isso de maneira econômica. Confira!

1. Faça uma vistoria

O primeiro cuidado é verificar se o banheiro está em boas condições de uso. “Antes de qualquer melhoramento, é preciso garantir que não haja problemas de infraestrutura, com questões hidráulicas, infiltrações nem com revestimentos. Se houver, a prioridade, inclusive de orçamento, é para resolvê-los”, alerta Cristina Mioranza.

2. Pinte o revestimento

Quanto aos revestimentos, para quem pensa em mexer nesse item e não pode gastar ou não quer passar pelo inconveniente de uma obra, tem a opção de pintá-los, diz a arquiteta. No caso de paredes revestidas por azulejos, é preciso aplicar uma massa para uniformizar a superfície e, depois, realizar a pintura com tinta epóxi, ideais para ambientes úmidos como o banheiro.

O piso também pode passar por esse mesmo procedimento, menos o do box. “Por sofrer bastante com a ação d’água e de alvejantes, não é recomendável sua pintura, mas nos revestimentos da parede não há problema”, ensina a arquiteta.

Móveis e espelhos trazem sofisticação a decoração do banheiro (Imagem: ImageFlow | Shutterstock)

3. Utilize espelhos e móveis

Outra dica de Cristina Mioranza para dar uma modificada no banheiro é ampliar o uso de espelhos. Ele pode aparecer tanto no revestimento de alguns azulejos de parede como no formato maior, na parede oposta à peça principal, que fica sobre a pia. “Assim, é possível se ver de todos os lados”, diz a profissional.

Também, uma reforma ou a colocação de um novo móvel na parte superior da bancada, com profundidade para guardar maquiagem, perfumes e itens de higiene pessoal, é uma opção para reconfigurar o espaço e ainda o tornar prático e útil.

4. Invista em iluminação

A iluminação do ambiente é outro aspecto pontuado pela arquiteta. “Faz toda diferença. No ponto de luz, você pode substituí-lo por um trilho e pôr perfis de LED para iluminação geral. É bom que o banheiro seja bem iluminado, porque várias atividades ocorrem dentro desse espaço, como se maquiar ou fazer a barba. Também pode ser colocado uma luzinha dentro do box, para não ficar na penumbra, e até instalar um espelhinho para o homem poder se barbear”, enumera.

É possível renovar o visual do banheiro com plantas e outros objetos decorativos (Imagem: New Africa | Shutterstock)

5. Faço uso de plantas e acessórios na decoração

Como área úmida, a arquiteta sugere que essa característica do banheiro seja aproveitada para a inserção de algumas plantas e outras vegetações, o que, além de ajudar na renovação do ar, potencializa o efeito visual do espaço. Investir em acessórios é outra dica para não se gastar muito e deixar o banheiro renovado. “Acessórios são uma ótima pedida para quem não quer intervir muito no espaço e dar uma cara nova para o banheiro”, observa a arquiteta.

6. Aproveite as prateleiras

As prateleiras podem ser uma excelente maneira de repaginar o banheiro. Além de práticas, elas ajudam a organizar produtos de higiene pessoal, toalhas e outros itens, contribuindo para um ambiente mais funcional e esteticamente agradável. No entanto, se você prefere investir em elementos diferentes –se não houver tanto espaço no seu banheiro –, faça uso das escadas de madeira, que facilitam o dia a dia e oferecem um toque rústico ao cômodo.

Por Viviane Somacal e Redação EdiCase