Em busca de saúde e bem-estar, quase 60% dos brasileiros procuram por suplementos alimentares, de acordo com levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD). Segundo a nutricionista Camile Zanichelli da Always Fit, plataforma de e-commerce especializada em suplementos naturais, mesmo com acesso às informações, há ainda muitas dúvidas sobre o assunto.

“Os suplementos alimentares devem ser consumidos com consciência e acompanhamento junto a profissionais de saúde. Mesmo que não sejam medicamentos, o uso de forma indiscriminada e sem orientação acaba sendo prejudicial à saúde”, afirma.

Para sanar dúvidas sobre o assunto, a nutricionista Camile Zanichelli lista 5 mitos e verdades sobre o uso de suplementos. Confira!

1. Suplementos podem substituir medicamentos

Mito. Apesar de os compostos dos suplementos contribuírem para o bem-estar, eles não são medicamentos. Além disso, cada pessoa tem necessidades diferentes, daí a importância do acompanhamento de especialistas.

2. Suplementos ajudam na prevenção de doenças

Verdade, mas com ressalvas. Os suplementos podem ser aliados na manutenção da saúde e prevenção de doenças, mas não substituem hábitos saudáveis e consultas regulares ao médico. Em casos de doenças, eles devem ser utilizados como complementos à terapia médica recomendada.

3. Suplementos substituem alimentação balanceada

Mito. Os suplementos têm como objetivo ser complementares, e não substitutos de uma dieta equilibrada. É fundamental manter uma alimentação rica em nutrientes e vitaminas para a manutenção da saúde em geral.

Os suplementos podem ajudar a manter a imunidade e a ganhar força (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

4. Suplementos podem trazer benefícios à saúde

Verdade. Os suplementos ajudam na imunidade, no ganho de força, energia e foco. Mas é preciso ter um estilo de vida saudável, com a prática de atividade física, consumo de pelo menos dois litros de água por dia, além de cuidados com o sono.

5. Suplementos só podem ser usados por atletas

Mito. Creatina, colágeno, cafeína, guaraná são os mais conhecidos do universo fitness. Porém, ao contrário do que muitos pensam, os suplementos podem, sim, ser utilizados por quem não é atleta, desde que sejam com acompanhamento de um profissional da saúde.

Por Kelly Mantovani