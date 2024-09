7 sucos detox para ajudar a combater a gordura abdominal

Os sucos detox são opções prática e saudáveis para quem deseja eliminar gordura abdominal. Isso porque eles são preparados à base de frutas e vegetais como tomate, beterraba, laranja e couve, que contêm ação antioxidante e diurética. O que, por sua vez, favorece o funcionamento do intestino, reduz a retenção de líquido e, consequentemente, ajuda a eliminar gordura abdominal.

Mas, claro, para serem eficientes, eles devem ser acompanhados por exercícios físicos e uma dieta equilibrada, como explica a nutricionista funcional Helouse Odebrecht: “A detoxificação é um programa que deve ser levado com muita seriedade e orientado por um especialista. Além disso, é necessário toda uma programação alimentar”.

A seguir, confira 7 receitas de sucos detox gostosos para emagrecer e secar a barriga!

Suco de beterraba com gengibre

Ingredientes

300 ml de água

1 beterraba descascada e picada

descascada e picada Suco de 1 limão

1 pedaço de gengibre cortado em rodelas

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma bebida homogênea. Após, transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de uva com chia

Ingredientes

300 ml de suco de uva integral sem açúcar

1 colher de chá de sementes de chia

100 g de iogurte natural

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sementes de chia, cubra com o suco de uva e deixe descansar por 30 minutos. Após, transfira a mistura para um liquidificador, adicione o restante dos ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, junte as pedras de gelo e sirva.

Suco de tomate com limão (Imagem: Africa Studio| Shutterstock)

Suco de tomate e limão

Ingredientes

150 ml de suco de tomate natural

natural Suco de 1 limão

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Suco de caju com gengibre

Ingredientes

4 cajus sem caroço

500 ml de água

1 pedaço de gengibre cortado em rodelas

cortado em rodelas Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de couve com laranja e gengibre

Ingredientes

1 l de água

Suco de 3 laranjas

4 folhas de couve picadas

picadas 1 pedaço de gengibre cortado em rodelas

1 colher de sopa de caldo de cana

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as folhas de couve, a água e o suco de laranja e bata até misturar. Adicione o restante dos ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata novamente para incorporar. Transfira o suco para um copo, junte as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco verde com ora-pro-nóbis (Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock)

Suco verde com ora-pro-nóbis

Ingredientes

1 l de água gelada

1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis

de ora-pro-nóbis 1 maçã-verde sem sementes e picada

5 folhas de hortelã

Suco de 4 limões

1 colher de sopa de melado de cana

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água e o suco de limão e bata. Adicione as folhas de ora-pro-nóbis, a maçã-verde, as folhas de hortelã e o melado de cana. Bata novamente até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco de melancia, caju e canela

Ingredientes

1 fatia de melancia sem sementes e descascada

Suco de 1 limão

150 ml de água de coco

1 colher de café de canela em pó

em pó 2 castanha-de-caju

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe com a ajuda de um coador e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.