Saiba quais frutas podem melhorar a qualidade do seu sono

A busca por uma noite de sono tranquila e reparadora é cada vez mais comum em nossa sociedade A falta de sono, ou insônia, pode ser causada por diversos fatores, como estresse, excesso de estímulos e consumo de alimentos estimulantes. No entanto, a natureza nos oferece aliados poderosos para combater esse problema: as frutas.

De acordo com Alessandro Mascarenhas, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, a falta de nutrientes essenciais, como o triptofano – precursor do hormônio serotonina, fundamental para um sono saudável – também pode contribuir para a insônia.

A banana é rica em potássio e magnésio, que ajudam a relaxar o corpo (Imagem: ImagensstockBR | Shutterstock)

Frutas com propriedades relaxantes

Algumas frutas se destacam por suas propriedades relaxantes e podem auxiliar no processo de adormecimento. Entre elas, estão:

Banana e tâmaras: ricas em potássio e magnésio, minerais que auxiliam no relaxamento muscular;

ricas em potássio e magnésio, minerais que auxiliam no relaxamento muscular; Maracujá: rico em flavonoides, substâncias com propriedades calmantes;

rico em flavonoides, substâncias com propriedades calmantes; Maçã: também rica em magnésio, contribuindo para o relaxamento;

também rica em magnésio, contribuindo para o relaxamento; Kiwi e morango: frutas cítricas com leve ação relaxante.

Segundo o especialista, as frutas podem ser incluídas na última refeição do dia, contribuindo tanto para a nutrição quanto para o relaxamento antes de dormir. No entanto, a quantidade ideal de cada fruta e a frequência de consumo devem ser individualizadas e orientadas por um profissional de nutrição.

“A composição nutricional das frutas, como o índice glicêmico e o teor de fibras, varia de uma fruta para outra. Além disso, as necessidades nutricionais de cada pessoa são únicas. Por isso, a orientação de um nutricionista é fundamental para garantir uma alimentação equilibrada e personalizada”, finaliza Alessandro Mascarenhas.

Por Nicholas Montini Pereira