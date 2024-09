5 receitas para o almoço com ingredientes típicos da Amazônia

A culinária amazônica é repleta de sabores únicos e ingredientes que refletem a riqueza natural e cultural da região. Com uma diversidade impressionante de peixes, ervas e frutos, as receitas da Amazônia oferecem uma experiência sensorial inigualável, transportando o paladar para o coração da floresta.

A seguir, confira 5 pratos tradicionais que trazem à mesa o melhor dessa região do Brasil, destacando ingredientes como o pirarucu, o tucupi e o jambu, perfeitos para um almoço cheio de autenticidade e sabor:

Tacacá

Ingredientes

1 litro de tucupi

200 g de goma de mandioca

500 g de camarão seco

1 maço de jambu

3 dentes de alho picados

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela em fogo baixo, ferva o tucupi com o alho picado e sal. Deixe cozinhar por 20 minutos. Em outra panela com água em fogo médio, cozinhe o jambu até que as folhas estejam macias. Depois, em um recipiente, hidrate a goma de mandioca em água fria e aqueça em uma panela em fogo baixo até obter um creme espesso. Em uma cuia, coloque uma porção de goma, o tucupi quente, o jambu e os camarões secos. Sirva em seguida.

Moqueca de pirarucu com açaí

Ingredientes

1 kg de pirarucu fresco em postas

fresco em postas 2 colheres de sopa de azeite de dendê

2 cebolas fatiadas

1 pimentão vermelho fatiado

1 pimentão amarelo fatiado

2 tomates picados

200 ml de leite de coco

1 maço de coentro picado

300 ml de açaí fresco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande e em fogo médio, aqueça o azeite de dendê e refogue a cebola, os pimentões e os tomates até ficarem macios. Adicione as postas de pirarucu e cozinhe por cerca de 5 minutos de cada lado. Acrescente o leite de coco e deixe cozinhar em fogo baixo por 15 minutos. Finalize com o coentro picado e o açaí fresco. Sirva quente.

Pato no tucupi é uma receita típica da região do Amazonas (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)

Pato no tucupi

Ingredientes

1 pato inteiro cortado em pedaços (cerca de 2 kg)

1 litro de tucupi

1 maço de jambu

3 dentes de alho picados

1 cebola picada

Sal, pimenta-de-cheiro e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 2 limões

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o pato com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe marinar por pelo menos 1 hora. Depois, cozinhe, em fogo médio, o pato em uma panela com água até que a carne esteja macia. Retire e reserve o caldo. Em seguida, em uma panela grande, aqueça o tucupi com o alho e a cebola. Adicione o pato cozido ao tucupi e deixe cozinhar em fogo baixo por 30 minutos. Cozinhe o jambu separadamente até que as folhas fiquem macias e, em seguida, adicione ao pato no tucupi. Acrescente as pimentas-de-cheiro e sirva em seguida.

Costela de tambaqui assada com farofa de castanha-do-pará

Ingredientes

1 kg de costela de tambaqui

3 dentes de alho picados

Suco de 2 limões

200 g de farinha de mandioca

100 g de castanha-do-pará triturada

3 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere as costelas de tambaqui com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Deixe marinar por 1 hora. Depois, asse-as em forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos ou até ficarem douradas. Enquanto as costelas assam, derreta a manteiga em uma frigideira e toste a farinha de mandioca em fogo baixo. Adicione a castanha-do-pará triturada à farinha e misture bem. Sirva em seguida as costelas assadas acompanhadas da farofa.

Arroz paraense

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz

500 g de camarão fresco

1 maço de jambu

200 g de chicória picada

3 dentes de alho picados

1 cebola picada

3 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe, em fogo médio, o jambu em água com sal até ficar macio. Reserve. Em outra panela, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola até dourar em fogo médio. Adicione os camarões e refogue até ficarem rosados. Acrescente o arroz e a chicória, mexendo bem. Adicione 4 xícaras de chá de água e deixe cozinhar até o arroz estar no ponto. Misture o jambu cozido ao arroz e sirva em seguida.