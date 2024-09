5 benefícios da redução do consumo de açúcar para a saúde

O açúcar, presente em diversos alimentos do nosso dia a dia, é um vilão para a saúde quando consumido em excesso. Mas “a retirada do açúcar pode gerar alguns efeitos colaterais iniciais, como irritabilidade e ansiedade. Isso ocorre devido à alta quantidade de dopamina e endorfina liberada pelo açúcar, hormônios que proporcionam uma sensação de prazer. Ao reduzir o consumo, o corpo sente a falta dessa substância, aumentando os níveis de cortisol e causando estresse”, destaca Carol Brito, nutricionista e docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.

Mesmo que o processo de adaptação possa ser difícil no começo, reduzir o consumo desse alimento é essencial e traz diversos benefícios para a saúde. Por isso, a nutricionista Carol Brito destaca 5 benefícios da redução do consumo de açúcar. Confira!

1. Melhora do humor

A redução do estresse e a normalização dos níveis hormonais contribuem para um melhor humor e bem-estar.

2. Diminuição da retenção de líquido e inchaço abdominal

O açúcar pode causar retenção de líquido, levando ao inchaço. Ao reduzir seu consumo, é possível notar uma diminuição desses sintomas.

3. Regulação da fome e saciedade

O açúcar pode causar picos de insulina, levando à fome e à vontade de comer mais. A redução do consumo ajuda a regular esses hormônios, controlando a fome.

4. Melhora do perfil glicêmico

O açúcar pode elevar os níveis de açúcar no sangue, aumentando o risco de diabetes. A redução do seu consumo ajuda a controlar a glicemia.

5. Melhora da digestão

O excesso de açúcar pode prejudicar a flora intestinal e causar problemas digestivos. Reduzir a ingestão do alimento contribui para uma melhor saúde intestinal.

O ideal é acostumar o corpo com o açúcar natural dos alimentos (Imagem: New África | Shutterstock)

Treinar o paladar aos poucos, para que ele se acostume com o açúcar natural dos alimentos, é um passo importante. “O corpo humano não precisa de açúcar refinado para obter energia. Carboidratos complexos, presentes em frutas, legumes e grãos integrais são fontes de energia mais saudáveis e duradouras. O consumo excessivo de açúcar pode levar a diversas doenças, como diabetes, doenças cardíacas e obesidade”, alerta a nutricionista Carol Brito.

A redução gradual do consumo de açúcar é a forma mais saudável de eliminar esse hábito. Trocar o açúcar refinado por adoçantes naturais, como stevia e xilitol, pode ser uma opção durante a transição. No entanto, o ideal é acostumar o paladar aos sabores naturais dos alimentos, consumindo frutas frescas e reduzindo o consumo de alimentos processados.

Por Nicholas Montini Pereira