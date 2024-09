5 dicas para escolher entre bidê e ducha higiênica para o banheiro

Os banheiros evoluíram significativamente, incorporando tecnologias e acessórios que aprimoram o conforto e simplificam a higiene. O bidê e a ducha higiênica, por exemplo, são dois desses acessórios frequentemente comparados, mas com diferenças marcantes.

Cada opção oferece benefícios e limitações, e a escolha certa varia conforme as necessidades e preferências pessoais. Optar por um desses recursos pode aprimorar a experiência no banheiro e contribuir para a saúde e a sustentabilidade ambiental.

“Ambos ajudam na limpeza íntima após o uso do banheiro, proporcionando uma higiene mais eficaz. Esse autocuidado pode prevenir infecções urinárias e problemas de pele, entre outros benefícios. Além disso, muitas pessoas optam pelo uso de bidês ou duchas higiênicas por serem mais confortáveis e eficientes do que o uso exclusivo do papel higiênico”, explica a arquiteta Isabella Nalon, responsável pelo escritório que leva seu nome.

Abaixo, confira algumas dicas para ajudar na escolha entre ducha higiênica e bidê!

1. Diferenças entre ducha higiênica e bidê

A ducha higiênica ocupa menos espaço no banheiro, sendo ideal para ambientes compactos, e sua instalação é mais simples e econômica. Ela oferece versatilidade, permitindo a limpeza íntima e a higienização do ambiente, caso necessário. No entanto, pode ser difícil de manusear para pessoas com mobilidade reduzida e pode causar respingos de água se não usada corretamente.

O bidê, por sua vez, proporciona uma limpeza mais completa e eficaz em comparação com o papel higiênico, reduzindo irritações e infecções. Além de permitir o uso para tratamentos como banhos de assento. Contudo, sua instalação requer mais espaço e pode ser complexa e custosa, necessitando modificações no encanamento e no layout do banheiro.

2. Escolha ideal

A escolha entre bidê e ducha higiênica depende de diversos fatores, incluindo a metragem disponível, o orçamento e as preferências dos usuários. O bidê é ideal para áreas maiores e para aqueles que preferem um equipamento tradicional. A segunda opção é mais adequada para espaços compactos e para quem busca uma solução versátil e econômica.

“Além de considerar aspectos práticos, também é preciso levar em conta o design e a estética do banheiro ao escolher o bidê ou a ducha higiênica, garantindo que eles se integrem harmoniosamente ao ambiente”, ressalta Isabella Nalon.

A instalação de um bidê ou ducha higiênica exige planejamento cuidadoso (Projeto: Isabella Nalon Arquitetura | Imagem: Julia Herman)

3. Influência no layout do banheiro

De acordo com a arquiteta, a inclusão de um bidê ou ducha higiênica pode demandar espaço adicional no banheiro, o que muitas vezes requer ajustes no layout para assegurar um acesso confortável ao redor desses itens. Essa decisão pode impactar significativamente a disposição de outros elementos, como pia, vaso sanitário, chuveiro e armários, tornando essencial um planejamento detalhado para preservar não apenas a funcionalidade, mas também a harmonia estética do projeto.

4. Restrições de espaço

Optar por um bidê suspenso em vez de um tradicional de chão não apenas libera espaço, mas também cria uma sensação de amplitude no banheiro. Ao planejar o layout do banheiro, o posicionamento estratégico do vaso sanitário e o bidê pode maximizar o espaço disponível e garantir uma circulação confortável.

Outra dica é escolher por móveis compactos, pias com armários embutidos e prateleiras suspensas para maximizar o armazenamento e liberar o chão. “Além disso, utilizo iluminação adequada para criar uma sensação de espaço aberto e arejado, contribuindo para um ambiente mais confortável e funcional”, lembra Isabella Nalon.

5. Tendências do mercado

A integração do bidê no vaso sanitário, conhecida como assentos inteligentes, é uma tendência crescente que economiza espaço e simplifica a instalação. Eles oferecem recursos avançados como controles remotos sem fio, ajustes de temperatura e pressão da água, secagem com ar quente, assentos aquecidos e funcionalidades de desodorização.

O design dos bidês e duchas higiênicas está se tornando mais minimalista e elegante, com uso de materiais de alta qualidade e acabamentos sofisticados. “Os fabricantes estão, cada vez, mais desenvolvendo produtos que economizam água e energia, além de usarem materiais eco-friendly, promovendo um ambiente mais consciente e sustentável”, finaliza Isabella Nalon.

Por Glaucia Ferreira