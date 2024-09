7 dicas para facilitar o início da vida universitária

Segundo o Censo da Educação Superior 2022, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em outubro de 2023, o número de estudantes matriculados em cursos de graduação se aproximou de 10 milhões pela primeira vez em mais de 40 anos. Esse novo capítulo, ainda que um marco na vida de qualquer pessoa, pode vir acompanhado do desafio relacionado à adaptação à rotina acadêmica.

Para Ewerton Camarano, CEO da Uliving, rede de moradias universitárias no Brasil, a jornada na educação superior é uma fase crítica e fantástica ao mesmo tempo; por isso, uma boa transição para esse período pode fazer toda a diferença. “Mais do que buscar boas notas, os alunos e alunas devem buscar o bem-estar e experiências que impulsionem as suas próprias histórias pessoais e profissionais”, diz.

A seguir, o especialista da Uliving e o prof. Dr. Wagner Sanchez, pró-reitor da FIAP, referência em ensino superior e inovação tecnológica, listam sete dicas que facilitam o começo de uma vida universitária. Confira!

1. Realize um planejamento estratégico

Criar um cronograma de estudos realista e definir metas alcançáveis são alguns dos passos básicos para qualquer um que inicia uma jornada universitária. Para o professor Dr. Wagner Sanchez, a chave para uma vida acadêmica mais leve e produtiva se trata da organização flexível. “O segredo é ajustar o planejamento conforme necessário para que ele continue funcionando ao longo do semestre. No final, o que vale é a consistência, não a perfeição”, afirma.

2. Faça uma boa gestão de tempo

Equilibrar o tempo dedicado às disciplinas e às atividades extracurriculares é outro ponto importante. Para alcançar esse objetivo, o Dr. Wagner Sanchez ressalta que o caminho envolve separar os itens por prioridade. “Seja realista e distribua um tempo de estudo adequado com os seus outros compromissos, como a participação em grupos de estudo e eventos, que também irão expandir horizontes e desenvolver habilidades valiosas”, explica.

3. Viva em comunidade

A questão integrativa, tanto no sentido do networking quanto da formação de relações interpessoais, não pode ser deixada em segundo plano na jornada universitária. Ewerton Camarano reforça que o senso de comunidade pode trazer inúmeros ganhos para a vida dos estudantes.

“Conectar-se e ter convivência ativa com pessoas que estão passando pela mesma fase que você, conversar com amigos, familiares, alunos veteranos e professores garante uma estabilidade para essa fase. Seja praticando esportes, formando grupos estudantis ou indo a festas, contar com essa rede de apoio é indispensável para permitir uma vida muito mais interessante, mais rica e saudável durante os anos na universidade”, destaca.

4. Aposte em técnicas de estudo eficazes

Experimentar técnicas como o método Pomodoro, mapas mentais e revisão espaçada também pode otimizar o aprendizado e a memorização. Junto disso, praticar exercícios e questões constantemente garante que o estudo seja potencializado. “A prática é essencial para dominar qualquer matéria”, ressalta o Dr. Wagner Sanchez.

Aplicativos podem ajudar a programar a agenda de estudos e eventos (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)

5. Use ferramentas digitais

A tecnologia é uma grande aliada da jornada universitária atual. Aplicativos como Trello, Google Calendar, Notion, Forest e Todoist podem ajudar na organização, gestão do tempo e acompanhamento do progresso nos estudos. “Com estas ferramentas, você consegue absorver o conteúdo de forma mais rápida e eficiente, sem precisar virar noites de estudo”, enfatiza o professor.

6. Procure uma boa moradia universitária

Cerca de 30% dos estudantes matriculados em cursos presenciais de instituições de ensino superior no Brasil estão longe do seu lar original, como aponta o Ministério da Educação (MEC). Por conta disso, Ewerton Camarano reforça que os estudantes devem buscar um lugar para morar em que consigam estabelecer o sentimento de pertencimento, seja em repúblicas, pensionatos ou entre as próprias moradias universitárias do segmento de student housing.

7. Faça atividades fora de casa

Muitos estudantes não saem do celular e das plataformas digitais quando não estão em aula. No entanto, reservar um tempo para explorar diferentes bairros, pontos turísticos, parques e espaços culturais é uma excelente maneira de criar uma rotina especial e equilibrada para o período universitário.

“Explorar regiões próximas e realizar atividades ao ar livre não são uma perda de tempo”, alerta Ewerton Camarano. “Então, saia um pouco de frente das telas e vá conhecer tudo o que os anos de faculdade podem lhe oferecer”, finaliza.

Por Mariana Lanfranchi