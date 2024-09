Os sucos detox proporcionam uma série de benefícios ao corpo, incluindo a eliminação de toxinas, a promoção do bom funcionamento do sistema digestivo e o fortalecimento do sistema imunológico. Além de serem saborosas e ricas em nutrientes, essas bebidas são muito utilizadas em dietas, pois auxiliam na perda de peso e contribuem para uma maior sensação de saciedade.

Os sucos também são uma ótima opção para quem busca se refrescar de forma saudável, oferecendo a possibilidade de criar combinações variadas e deliciosas entre frutas e verduras, que potencializam ainda mais os efeitos benéficos.

Pensando nisso, selecionamos 7 receitas de sucos detox refrescantes e simples para você fazer em casa. Confira!

Suco de lichia com água de coco e gengibre

Ingredientes

200 ml de água de coco

Polpa de 8 lichias

1 gengibre descascado e cortado em rodelas

descascado e cortado em rodelas Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira o suco para o copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de maçã com gengibre

Ingredientes

4 maçãs sem sementes e cortadas em pedaços

sem sementes e cortadas em pedaços 300 ml de água gelada

1 gengibre descascado e cortado em rodelas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as maçãs e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o gengibre e bata novamente até incorporar. Sirva em seguida.

Suco de couve com laranja e cenoura

Ingredientes

2 folhas de couve cortadas em tiras

1 gengibre descascado e cortado em rodelas

1 colher de sopa de mel

Suco de 5 laranjas

600 ml de água gelada

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 3 minutos. Após, coe o suco com a ajuda de um coador e sirva em seguida.

Suco de uva com limão e gengibre

Ingredientes

400 ml de suco de uva integral

Suco de 1 limão

1 pedaço de gengibre descascado e picado

Gelo a gosto

Modo de Preparo

No liquidificador, coloque o suco de uva integral, o suco de limão e o gengibre. Bata todos os ingredientes até que o gengibre esteja completamente incorporado ao suco. Coe o suco e sirva em um copo com gelo.

Suco de laranja com alface e limão (Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock)

Suco de laranja com alface e limão

Ingredientes

250 ml de água gelada

Suco de 2 laranjas

Suco de 1 limão

6 folhas de alface picadas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água e a alface e bata bem. Adicione os sucos de laranja e limão e bata novamente para incorporar. Após, coe o suco com a ajuda de um coador e sirva em seguida.

Suco de melão com abacaxi e hortelã

Ingredientes

200 ml de água gelada

1 fatia de melão amarelo picada

amarelo picada 1 fatia de abacaxi picada

2 folhas de hortelã

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até triturar bem todas as frutas. Após, coe o suco com a ajuda de um coador e sirva em seguida.

Suco de melancia com gengibre

Ingredientes

400 g de melancia sem sementes e cortadas em cubos.

1 pedaço de gengibre descascado e picado.

Suco de 1 limão.

Gelo a gosto

Modo de Preparo

No liquidificador, adicione a melancia e o gengibre. Bata até obter um suco homogêneo. Adicione o suco de limão e misture bem. Coe o suco e sirva em um copo com gelo.