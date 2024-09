Dicas para criar um bom repertório para a redação do Enem

Com a chegada do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e dos vestibulares mais importantes do país, a preparação para a redação ganha destaque entre os estudantes. Além do domínio da estrutura textual, é fundamental construir um repertório sociocultural rico e variado para reforçar a argumentação.

Thiago Braga, autor de português do Sistema de Ensino pH, compartilha dicas para desenvolver esse repertório e aprimorar o desempenho na prova. Confira a seguir!

A importância de se ter um repertório amplo para a prova

O repertório vai muito além de citações de filósofos, pensadores ou de autores renomados, inclui também tudo o que o aluno aprendeu ao longo da vida acadêmica e de mundo, abrangendo desde referências musicais e artísticas até conhecimentos adquiridos em disciplinas como Ciências Humanas.

Utilize referências produtivas

Séries e referências do universo pop podem ser utilizadas, desde que sejam relevantes e pertinentes ao tema. É fundamental que essas menções utilizadas dialoguem com a abordagem escolhida e de certa forma fortaleçam sua argumentação. No Enem é valorizado o conceito de “repertório sociocultural produtivo”, ou seja, as referências devem corroborar, complementar ou ilustrar o argumento de maneira eficaz.

Temas de redação mais cobrados

Para se preparar para a prova, é importante saber quais são os temas mais relevantes para a redação. “A melhor maneira de escolher os temas que devem ser observados é analisando os temas anteriores, não apenas da banca do Enem, mas também de outras bancas”, afirma Thiago Braga.

O Enem tende a abordar temáticas que envolvam problemas sociais, econômicos e políticos de relevância nacional. Portanto, se manter informado sobre os principais acontecimentos dos últimos anos e questões atuais do Brasil e do mundo é fundamental.

O estudo de provas anteriores, por sua vez, ajuda a identificar tendências de eixos temáticos. Além disso, existem materiais na internet que sugerem possíveis temas, ajudando os alunos a direcionarem seus estudos.

A leitura ajuda a ter um repertório consistente (Imagem: Fizkes | Shutterstock)

Como garantir um bom repertório?

A melhor estratégia para garantir um repertório consistente é a leitura. Livros, matérias de jornal, colunas, artigos e críticas são excelentes conteúdo para ficar em dia com os acontecimentos atuais. As redes sociais também podem ser ferramentas valiosas quando usadas com critério, especialmente ao seguir perfis de jornais, universidades e entidades científicas, que compartilham conteúdos relevantes e atualizados.

O biólogo, doutor em biologia e pesquisador brasileiro, Átila Iamarino, por exemplo, é uma referência em Microbiologia e Imunologia e conta com um perfil nas redes sociais para abordar o tema. A leitura ativa e constante permite que o aluno amplie seu repertório e esteja preparado para temas inesperados que possam surgir nas provas.

Participar de debates, rodas de conversa e discussões em grupo é outra excelente maneira de expandir o repertório. Essas interações permitem a troca de ideias, o que enriquece o conhecimento coletivo. Além disso, o compartilhamento de diferentes pontos de vista ajuda a formar um pensamento crítico mais sólido, essencial para a redação.

Técnicas de memorização e organização

Uma das técnicas mais eficientes para organizar o repertório é o fichamento. Essa técnica consiste em criar fichas com referências, conceitos e citações importantes, facilitando a revisão e a memorização. “Manter o material organizado ajuda no momento da escrita, proporcionando mais segurança para utilizar as informações coletadas de maneira assertiva”, destaca Thiago Braga.

Segundo ele, ter um repertório bem construído aumenta significativamente a confiança do estudante no momento de redigir a redação. Um aluno que preparou bem suas referências consegue identificar rapidamente quais delas podem ser usadas no tema proposto, o que facilita o processo de escrita e reduz a ansiedade durante a prova.

A análise de redações anteriores com base no feedback recebido é muito importante. Isso permite ao aluno avaliar se o repertório utilizado foi realmente adequado para o texto. Aprender com os erros e acertos das redações feitas ajuda a melhorar a construção argumentativa e a utilização do repertório de forma mais eficaz.

Organização e o uso estratégico do repertório sociocultural

Para concluir, Thiago Braga enfatiza que a organização e o uso estratégico do repertório sociocultural são fundamentais para uma redação de sucesso no Enem e vestibulares. A preparação não se limita apenas ao conhecimento técnico de escrita, mas também envolve estar atualizado com o mundo e saber aplicar esse conhecimento de maneira produtiva no texto.

“Seguindo essas dicas e estratégias, os estudantes estarão mais bem preparados para enfrentar os desafios da redação, com confiança e um repertório rico, relevante e bem estruturado”, aconselha.

Por Gabriela Monteiro