4 dicas para utilizar o preto na decoração da casa

A decoração all black é uma tendência audaciosa e sofisticada que tem ganhado espaço no mundo do design de interiores. No entanto, criar um ambiente elegante sem cair no excesso requer um toque de mestre. Segundo o arquiteto Yannick Athia, o segredo está no equilíbrio e na harmonia dos elementos. A seguir, o profissional elenca 4 dicas para você incluir essa cor na decoração do seu lar. Confira:

1. Opte por acabamentos foscos ou texturizados para a marcenaria

Na marcenaria o ideal é escolher acabamentos foscos ou texturizados (Imagens: Max Fahrer | Yannick Athia Arquitetura)

Na marcenaria, por exemplo, optar por acabamentos foscos ou texturizados pode adicionar uma sensação de profundidade ao ambiente sem torná-lo excessivamente carregado. Essa técnica pode ser utilizada tanto nos armários internos quanto nos externos, em uma área gourmet, enriquecendo o design da casa sem comprometer a estética.

2. Invista em móveis com design minimalista

Móveis com design minimalista são boas escolhas para harmonizar o ambiente (Imagens: Max Fahrer | Yannick Athia Arquitetura)

Ao selecionar móveis, prefira aqueles de design clean e minimalista, que harmonizem com o espaço sem disputar a atenção. Um sofá na cor preta, cadeiras discretas ou um painel de ripas podem ser boas escolhas. Esses elementos contribuem para uma estética refinada e, ao mesmo tempo, mantêm a leveza do ambiente.

3. Utilize o preto nos detalhes da decoração

Utilizar a cor preta nos detalhes torna a decoração acolhedora (Imagens: Max Fahrer | Yannick Athia Arquitetura)

Elementos em preto, como puxadores, luminárias e peças artísticas, são essenciais para a unidade visual do espaço. Neste projeto assinado pelo arquiteto, a escolha de uma luminária linear e o uso do preto nos detalhes da escada harmonizado com a madeira, acarreta ao ambiente uma elegância fluida e uma atmosfera acolhedora sem sobrecarregar. A parede de pedra, por sua vez, adiciona um toque de equilíbrio ao conjunto.

4. Inclua itens decorativos no ambiente

Os itens decorativos são uma ótima opção para incluir o preto no design do ambiente (Imagens: Max Fahrer | Yannick Athia Arquitetura)

Itens decorativos, tais como almofadas e tapetes, têm o poder de introduzir uma diversidade de texturas que interrompem a uniformidade do ambiente, preservando uma gama de cores limitada. Adicionalmente, elementos como vasos, pinturas e ornamentos, que podem ser completamente pretos ou combinar diferentes padrões, também enriquecem o espaço. Esses detalhes são essenciais para criar uma atmosfera acolhedora e esteticamente agradável, sem abrir mão da harmonia visual.

Por Andrezza Ribeiro