As aranhas fazem parte dos aracnídeos, um grupo de animais que inclui também escorpiões, ácaros e carrapatos. Atualmente, são conhecidas cerca de 50 mil espécies ao redor do mundo. Essas criaturas são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas, controlando a população de insetos e desempenhando um papel essencial na cadeia alimentar.

As aranhas possuem características únicas que as tornam ainda mais intrigantes. Por isso, confira 7 curiosidades surpreendentes sobre as aranhas:

1. Teias extremamente fortes

Pode parecer frágil, mas a seda de aranha é surpreendentemente forte – sendo um dos materiais mais resistentes conhecidos pela ciência. Comparando fios de mesma espessura, a teia é até cinco vezes mais resistente do que o aço. Inclusive, são comuns estudos tentando reproduzir as características da fibra natural dos aracnídeos.

2. Aranhas têm sangue azul

Ao contrário dos mamíferos, que possuem sangue vermelho devido à presença de ferro, o sangue das aranhas é azul. Isso se deve à hemocianina, uma proteína que transporta oxigênio e contém cobre, o que dá essa cor característica.

3. Reciclam suas teias

Quando uma teia se desgasta ou é danificada, muitas aranhas consomem a seda usada para reciclar as proteínas e economizar energia. Isso é fundamental, pois a produção dessa proteína é um processo metabolicamente caro para esses animais.

4. Ótima visão

Embora muitas espécies de aranhas tenham uma visão limitada, algumas, como as aranhas-saltadoras, conseguem enxergar muito bem. Inclusive, segundo estudo realizado pela Universidade da Cidade de Osaka, no Japão, e publicado na revista Science, elas têm um sistema baseado na luz verde para enxergar em profundidade e conseguir saltar sobre as presas.

As aranhas são criaturas fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas (Imagem: Iuliia Tarabanova | Shutterstock)

5. Órgãos sensoriais

As aranhas possuem órgãos sensoriais altamente desenvolvidos que lhes permitem perceber o ambiente ao seu redor com grande precisão. Entre esses órgãos, destacam-se as cerdas sensoriais, que são pequenos pelos distribuídos por todo o corpo. Eles são extremamente sensíveis a vibrações e movimentos no ar, permitindo que a aranha detecte a presença de presas ou predadores.

6. A dança do acasalamento

Algumas espécies de aranhas, como a aranha-pavão (Maratus volans), realizam complexas danças de acasalamento para atrair as fêmeas. Essas danças envolvem movimentos rítmicos e a exibição de cores vibrantes no abdômen. Caso o macho não seja bem-sucedido, a fêmea pode atacá-lo.

7. Canibalismo pós-acasalamento

Em algumas espécies, como a viúva-negra, a fêmea muitas vezes devora o macho após o acasalamento. Esse comportamento, conhecido como canibalismo sexual, é uma estratégia evolutiva que pode fornecer nutrientes adicionais à fêmea para a produção de ovos.