6 dicas para estudar atualidades para os vestibulares

A data dos vestibulares mais almejados do país está se aproximando e a concorrência será grande. Para se ter uma ideia, a prova da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) contará este ano com 99.573 candidatos e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com 5 milhões de participantes. Dentre os principais assuntos presentes nesses vestibulares, estão as questões de atualidades.

De acordo com o autor e professor de história do Sistema de Ensino pH Gabriel Onofre, para se sair bem nas matérias que cobram temas de atualidades, a capacidade de analisar e entender os principais acontecimentos do momento se trata de um diferencial importante. “A compreensão de eventos globais e locais impacta diretamente o desempenho dos candidatos, uma vez que as provas exigem uma análise crítica e atualizada dos assuntos em debate”, comenta.

Mas como estudar atualidades de maneira qualificada? Com o intuito de auxiliar os jovens nessa tarefa, Gabriel Onofre lista 6 importantes dicas. Confira!

1. Leia diariamente notícias de jornais e portais

Para se manter atualizado, recomenda-se que o estudante faça a leitura frequente de fontes confiáveis, como jornais, revistas e sites especializados em notícias. O acesso à informação é vasto, mas a qualidade e a veracidade dos dados são fundamentais. Portanto, é essencial selecionar fontes que ofereçam análises aprofundadas e atualizadas.

2. Filtre as notícias mais relevantes

Com a abundância de informações disponíveis nos canais digitais, os estudantes devem escolher bem as notícias que realmente têm relevância para os vestibulares. Buscar fontes confiáveis e verificar a atualidade dos eventos são passos cruciais para garantir uma preparação eficaz.

3. Organize os estudos em um cronograma de preparação

A inclusão dos temas de atualidades no cronograma de estudos deve ser feita de forma equilibrada. A regularidade na atualização e a análise crítica dos temas configuram aspectos fundamentais para uma preparação completa.

Estar atento às atualidades prepara os estudantes para as diferentes abordagens dos vestibulares (Imagem: AYO Production | Shutterstock)

4. Temas mais cobrados em atualidades

Não é novidade que as abordagens sobre atualidades variam entre os vestibulares. Alguns temas são frequentemente vistos, como geopolítica, capitalismo contemporâneo e problemas sociais. Provas como a da Fuvest e da Universidade Estadual Paulista (Unesp) tendem a focar tais questões, enquanto outras, como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade Estadual de Londrina (UEL), podem destacar temas mais específicos relacionados ao Brasil ou à política internacional.

5. Verifique a data dos eventos

Os estudantes devem ficar atentos aos eventos recentes, porém acontecimentos muito atuais – ocorridos nos últimos seis meses, por exemplo – dificilmente aparecerão nas provas. Isso porque o processo de elaboração das questões e produção das provas considera fatos que já têm uma análise consolidada. Além disso, as provas são produzidas de forma antecipada e, por isso, demandam uma margem de tempo para a inclusão das questões.

6. Acontecimentos que podem cair na prova

Com o intuito de ajudar os estudantes, Gabriel Onofre identifica seis temas para os vestibulandos revisarem, pois as chances de estarem presentes nas provas é grande. Confira:

Crise climática no mundo contemporâneo;

Queimadas no Pantanal e na Amazônia;

Conflitos entre Rússia e Ucrânia;

Impactos do avanço da tecnologia nas relações sociais;

Crise migratória;

Problema das notícias falsas.

O professor lembra também que “é crucial que o estudante estude os problemas contemporâneos no Brasil, como a pobreza, a desigualdade, a informalidade, a uberização e a escravidão contemporânea”, conclui.

Por Patrícia Martins Buzaid