6 dicas para aplicar o estilo rústico na decoração

A decoração rústica prioriza a simplicidade e a conexão com a natureza. Com o uso predominante de materiais como madeira, pedra e fibras naturais, essa estética cria espaços acolhedores e genuínos. Móveis sólidos, acabamentos desgastados e cores terrosas são componentes essenciais, conferindo um toque campestre e uma atmosfera aconchegante. Seja em uma casa de campo ou em um apartamento na cidade, pode ser adaptada para criar um ambiente de tranquilidade e beleza natural.

“Na decoração rústica não podem faltar elementos que evocam simplicidade, bem-estar e conforto, como os materiais naturais repletos de texturas, que dão sensação de acolhimento e nos conectam com a natureza. As cores quentes e neutras, detalhes artesanais na decoração como objetos, peças de arte, peças antigas de família, uma iluminação quente e aconchegante, com luz suave e difusa, também trazem rusticidade. A combinação desses elementos com certeza vai trazer a sensação de um refúgio campestre”, comenta o arquiteto Frederico Sabella, à frente do escritório Sabella Arquitetura.

Na decoração desse living a madeira predominante traz uma atmosfera acolhedora (Imagem: Manuel Sá | Projeto: Sabella Arquitetura)

A seguir, o arquiteto Frederico Sabella explora as principais características, os benefícios e as formas de implementar a decoração rústica em diferentes ambientes. Confira!

1. Materiais Naturais

A madeira é um dos protagonistas da decoração rústica, bem-vinda tanto em móveis quanto em revestimentos de paredes, pisos e tetos. A preferência é por madeiras com acabamento bruto ou pouco trabalhado, que mantêm suas características naturais, como nós, veios e imperfeições. Além dela, a pedra também é amplamente utilizada, seja em lareiras, bancadas ou detalhes arquitetônicos.

Fibras naturais, como linho, algodão, sisal e juta, são escolhidas para tapetes, cortinas e estofados, reforçando a conexão com o meio ambiente. “Outro ponto importante é que a casa seja sensorial, portanto pisos, paredes e tecidos com texturas e temperaturas diferentes vão levar aos moradores e visitantes da casa uma sensação de acolhimento”, lembra o arquiteto.

2. Conexão do espaço interno com a natureza

Ele conecta o ambiente interno com a natureza, criando um espaço acolhedor e relaxante que serve como um refúgio do estresse diário. Com materiais como madeira maciça, ele oferece durabilidade e sustentabilidade, sendo uma escolha ecológica. Embora tradicionalmente ligado a ambientes de campo, o estilo rústico pode ser adaptado para residências urbanas, combinando-se com elementos modernos para compor o estilo rústico contemporâneo.

Na cozinha, a combinação de pedra e madeira nos móveis valoriza a decoração rústica (Imagem: Maíra Acayaba | Projeto: Sabella Arquitetura)

3. Uso dos móveis no estilo rústico

Os móveis em uma decoração rústica tendem a ser robustos, com linhas simples e muitas vezes inspirados em designs antigos ou tradicionais. A reutilização e o reaproveitamento de peças antigas também são comuns, valorizando aquelas que carregam uma história.

Acessórios como cestas de vime, cerâmicas, objetos de ferro fundido complementam o ambiente, adicionando autenticidade e personalidade. “No mobiliário, o uso de couro e tecidos naturais como linho, lã e juta contribui para realçar o estilo rústico, trazendo textura e autenticidade ao ambiente”, completa o arquiteto Frederico Sabella.

4. Formas de implementar em diferentes ambientes

Na sala de estar, um sofá de couro e uma mesa de centro de madeira maciça, combinados com uma lareira de pedra ou um tapete de fibras naturais, resultam em um ambiente acolhedor e convidativo. Na cozinha, armários de madeira, bancadas de pedra e utensílios de cobre ou ferro, junto com prateleiras abertas que exibem cerâmicas e peças vintage, acrescentam charme e funcionalidade.

No quarto, a cama de madeira pode se destacar, acompanhada de roupas de cama em linho ou algodão e detalhes como uma cabeceira de madeira recuperada ou um baú antigo. No banheiro, uma pia de pedra ou cerâmica, combinada com um espelho de moldura envelhecida, cestos de vime e cortinas de linho, preserva a estética natural e simples do estilo rústico.

Cores que remetem à natureza e proporcionam a sensação de calor são ideais na decoração rústica (Imagem: Manuel Sá | Projeto: Sabella Arquitetura)

5. Cores mais adequadas para o estilo rústico

Cores que remetem à natureza e trazem uma sensação de calor e aconchego são essenciais na decoração rústica. Tons terrosos, como marrons e ocres, além de verdes, tanto em revestimentos quanto em plantas espalhadas pelo ambiente, reforçam a conexão sensorial.

A madeira, em seus diversos tons, é ideal tanto para elementos estruturais quanto para revestimentos. O cinza, presente nas pedras, funciona como um recurso neutro e versátil, que se harmoniza bem com outras cores, atuando como um verdadeiro coringa. Pinceladas de branco e off- white podem ser usadas para iluminar o espaço e criar um contraste interessante com a madeira.

Bordô, aplicado em detalhes, acrescenta calor e contraste, enquanto o azul, em tecidos ou ladrilhos, transmite tranquilidade. Mostarda também é uma cor que adiciona calor e conforto. “Ao combinar essas cores de forma harmoniosa, respeitando a predominância dos tons naturais e terrosos, é possível criar um ambiente rústico acolhedor e convidativo”, explica o arquiteto Frederico Sabella.

6. Iluminação

Por fim, a iluminação desempenha um papel crucial na decoração rústica, em que o objetivo é criar um ambiente suave e acolhedor. A luz natural deve ser priorizada sempre que possível, trazendo vitalidade e conforto ao espaço. Luminárias feitas de materiais como ferro, bronze ou madeira são escolhas frequentes, complementando o estilo rústico com autenticidade. “Além disso, o uso de velas e lanternas é uma ótima opção, pois adiciona um toque intimista e aconchegante, realçando ainda mais o charme do ambiente”, finaliza Frederico Sabella.

Por Leonardo Sandoval