14 dicas para interpretar enunciados das provas de Matemática

O Exame Nacional do Ensino Médio costuma deixar pessoas de todas as idades ansiosas pela oportunidade de ingressar em uma universidade, seja com bolsa total ou parcial. No Enem, uma das matérias mais amedrontadoras é a matemática. Nesta prova, os problemas compõem grande parte das questões. Para resolvê-los, na maioria das vezes, é preciso interpretar o enunciado em dados matemáticos.

Para te ajudar a interpretar as questões de Matemática nas principais provas de vestibulares e Enem, veja os significados de alguns problemas da disciplina:

Um número: x O dobro de um número: 2.x O dobro de um número mais um: 2.x + 1 A terça parte de um número: x÷3 ou a fração x/3 O quádruplo de um número: 4.x O quíntuplo de um número: 5.x O quádruplo da terça parte de um número: 4.(x÷3) O quíntuplo do dobro da terça parte de um número: 5.2.(x÷3) O quadrado de um número: x2 O quadrado de um número mais o dobro do número: x2+ 2.x A raiz quadrada de um número: √x A raiz quadrada do triplo de um número: √3x A soma de dois números consecutivos: x + (x + 1) = 18 A soma de dois números pares consecutivos: x + (x + 2)

Para resolver questões matemáticas é preciso interpretar o enunciado (Imagem: Brenda Rocha – Blossom | Shutterstock)

Exemplos:

1. Somando 20 kg ao dobro do peso de Lívia obtemos 136 kg. Quanto Lívia pesa?

Peso de Lívia: x -> 20 kg + 2x = 136 kg

2. Subtrair 3 anos do triplo da idade de João é igual a adicionarmos 5 anos ao dobro da idade dele. Que idade tem ele?

Idade de João: x -> 3x – 3 = 2x + 5

3. São 46 balas para serem repartidas entre Caio, Enzo e Pietro. Caio deve receber 3 balas a mais que Enzo, e Enzo, 2 balas a mais que Pietro. Quantas balas recebe cada um?

Balas Caio: x + (3 + 2), Balas Enzo: x + 2, Balas Pietro: x -> x + 5 + x + 2 + x = 46

