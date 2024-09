6 penteados práticos e estilosos para cabelos curtos

Mesmo com a alta dos curtinhos, muita gente ainda pensa que penteados só funcionam em cabelos longos! Para provar que além de refletir muita personalidade os cabelos mais curtos também possibilitam opções lindas de penteados para o dia a dia, convidamos Adno Moreira, cabeleireiro e Master Talent da Keune para falar mais sobre o assunto. Ele ensina como preparar penteados que são tendência nessa temporada para quem quer inovar com praticidade. Confira!

1. Semi preso com trança

Fios curtos também podem ter tranças (Imagem: Adno Moreira)

Sim! Quem tem fios curtos também pode aproveitar as tranças! O cabeleireiro Adno Moreira ensina uma opção criativa e que não requer tanta prática: “É preciso fazer uma trança de 3 pontas de raiz no topo da cabeça, mas é importante que o início das duas tranças esteja exatamente na parte central do rosto”, orienta.

Segundo o cabeleireiro Adno Moreira, para garantir um penteado bem-sucedido, “uma boa dica é fazer uma escova antes, para alinhar os fios e, em seguida, utilizar um modelador de 32mm, para trazer um efeito ondulado natural”, ensina.

2. Wet hair

O cabelo com efeito molhado é uma tendência (Imagem: Tinxi | Shutterstock)

O Wet Hair ou cabelo com efeito molhado é uma tendência que não saiu de moda e continua sendo uma das favoritas nas redes sociais. Para reproduzir esse estilo nos fios soltos é necessário trabalhar o volume do couro cabeludo.

“É preciso levantar a raiz enquanto secamos o cabelo para alcançar o volume ideal. Já para criar o efeito molhado pode-se utilizar gel ou mousse, aplicando no meio e nas pontas do cabelo”, explica o cabeleireiro Adno Moreira. O toque final pode ser dado com um pente que tenha dentes espaçados.

3. Coque samurai duplo

O coque samurai é versátil, fácil de fazer e combina com todos os formatos de rosto (Imagem: Peakstock | Shutterstock)

Divertido e descontraído, o coque samurai vai bem em todos os formatos de rosto e para todos os tipos de cabelo. Prepará-lo é muito simples: basta separar uma mecha mediana de cabelo de cada lado e, em seguida, fazer as torções do coque e prender com grampos.

Quem quiser dar um toque especial, o cabeleireiro indica fazer uma escova polida na franja e finalizar com o modelador de 32mm, para efeito de ondas leves. “De um lado, o modelador vai por cima da

mecha e, do outro, ele vai por baixo”, indica o cabeleireiro Adno Moreira. Ele explica que “além disso, a mecha precisa ser ondulada da altura da sobrancelha para baixo, assim conseguimos o efeito do cabelo abrindo no rosto”, finaliza.

4. Ponytail modelado

Dê personalidade ao rabo de cavalo modelando os fios com babyliss (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Rabo de cavalo sem personalidade? Nunca mais! A dica do cabeleireiro Adno Moreira para elevar o look com um penteado tão básico é investir na modelagem dos fios. Primeiramente, é preciso alinhar os fios com escova e secador e, depois, criar ondas leves no cabelo todo ou apenas na franja com um babyliss.

“Após modelar, deve-se ‘abrir’ a mecha com um pente, para criar um aspecto natural”, complementa

o cabeleireiro. Para finalizar com muito estilo, o cabeleireiro sugere enrolar “uma pequena mecha do cabelo que está preso em torno do próprio elástico que está prendendo para escondê-lo. Use um grampo para fixar a mecha na cabeça e está pronto”, ensina.

5. Escovado com volume

Para um cabelo escovado com volume extra, use xampu, musse na raiz, escova modeladora e finalize com spray fixador (Imagem: puhhha | Shutterstock)

Para deixar o cabelo escovado mais interessante, uma ideia é investir no volume. Para garantir fios com volume extra, o profissional conta que o ideal é utilizar apenas xampu na lavagem. Já na hora de secar, vale aplicar um mousse na raiz e nas pontas e usar uma escova modeladora, projetando a raiz o mais alto possível na hora da escovação. “Para finalizar, também gosto de caprichar em um spray fixador para manter o volume por mais tempo”, conta o cabeleireiro Adno Moreira.

6. Solto com textura

Aposte na texturização dos fios com um ativador de cachos e difusor (Imagem: Beauty Stock | Shutterstock)

Sem ânimo para fazer um penteado mas ainda assim buscando algo diferente para trazer glamour ao

visual? Aposte na texturização dos fios! “Com o cabelo ainda úmido é importante aplicar um ativador de cachos como finalizador. Em seguida, vale amassar os fios com as mãos ou até mesmo usar um difusor para ativar o produto”, finaliza o cabeleireiro Adno Moreira.

Por Fernanda Mart