4 tendências para arrasar na temporada de calor

Com a chegada da temporada de calor, surgem novas tendências para explorar. Samanta Giampá, Gerente de Estilo da Caedu, uma referência nacional em moda acessível, explana suas apostas favoritas: jeans, alfaiataria e elementos naturais.

“As estações mais quentes do ano se aproximam e trazem muitas novidades para o mundo da moda; e o mais legal é que, junto delas, vêm tecidos e modelagens clássicas que sempre se renovam. Uma das apostas para essa temporada, por exemplo, são os looks jeans da cabeça aos pés. Algo superatemporal, mas que, para a temporada, vem em opções de vestidos curtos e longos e nas queridinhas calças mais amplas”, comenta.

Além do jeans, Samanta Giampá oferece dicas sobre as peças e acessórios essenciais para investir na mudança de estação. Confira a seguir!

1. Verde e tons neutros

Aproveitando a própria temática da estação, uma das apostas para a primavera são os tons de verde, mesclados com cores derivadas do branco e do bege, como o areia e o kaki. “Não existe uma cor específica nomeada como destaque para essa temporada como tivemos no inverno, com o vermelho cherry. Mas a tendência será usar e abusar dos verdes em suas mais diversas variações. O grande diferencial é que essa aposta vem acompanhada de completos neutros, que trazem ao look um resultado elegante”, comenta a Gerente de Estilo.

2. Detalhes rústicos

A moda rústica nunca perde o charme. “De cintos e bolsas até detalhes na própria peça, itens que remetem a uma estética mais rústica, usando palha e até cordões artesanais, ganham destaque para a estação. Quando mesclados com peças mais amplas e neutras e calçados mais delicados, esses acessórios trazem à combinação uma proposta mais despojada, mas sem perder a elegância”, compartilha Samanta Giampá.

O jeans continuará em alta na próxima estação (Imagem: S.Bekhinov | Shutterstock)

3. Tudo em jeans

Passa ano, entra ano, e o jeans segue sempre marcando presença durante as apostas para a temporada de calor. “Versátil, este ano o jeans se destaca pela sua diversidade de tonalidades. Dos mais claros aos mais escuros, a aposta da vez é mesclar as diferentes lavagens em um único look“, diz.

E Samanta Giampá reforça que não tem regra: “Em combinações mais urbanas, a calça wide leg funciona superbem com uma camisa de terceira peça. Mas, para um dia de trabalho, um vestido longo pode ser usado com uma jaqueta jeans com recorte mais cropped“, sugere.

4. Alfaiataria no verão

Calças e coletes de alfaiataria são apostas para a primavera-verão. Elementos clássicos do inverno, essas modelagens ditas como “mais sociais” vêm com propostas mais urbanas.

“Podendo ser usados em conjunto ou separados, a dica é mesclá-los com peças e acessórios mais despojados. Por exemplo, o colete funciona superbem com saias jeans, acompanhada de um tênis de sola reta. Já as calças podem ser a base de um look de festa, basta usá-la em combinação com um cropped, acessórios mais delicados e, nos pés, um bom salto alto”, reforça.

